گواردیولا: چلسی سوار بازی نشد

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در دیدار حساس هفته جاری لیگ برتر برابر چلسی، با وجود خلق موقعیت‌های متعدد، به تساوی ۱-۱ رضایت داد؛ نتیجه‌ای که باعث شد شاگردان پپ گواردیولا فاصله‌شان با آرسنال صدرنشین به شش امتیاز برسد.

در شرایطی که تک‌گل تیجانی ریندرز می‌توانست سه امتیاز کامل را برای سیتیزن‌ها به همراه داشته باشد، گل دیرهنگام انزو فرناندز در وقت‌های تلف‌شده، برنامه‌های میزبان را بر هم زد و چلسی را با امتیازی ارزشمند از ورزشگاه اتحاد راهی لندن کرد.

پپ گواردیولا در نشست خبری پس از بازی، درباره تغییر جریان مسابقه گفت: «من اصلاً موافق این نیستم که چلسی کنترل بازی را در دست گرفت. آن‌ها فقط به این دلیل موقعیت داشتند که ما در نیمه دوم دو بار توپ را از دست دادیم.»

سرمربی اسپانیایی در واکنش به تحلیل خبرنگاران با لحنی کنایه‌آمیز افزود: «چون آن‌ها گل زدند، فکر می‌کنید سوار بازی شدند! چلسی تیمی در سطح قهرمانی جهان است و بازی ۹۰ دقیقه‌ای مقابل چنین تیمی همیشه سخت است. ما فرصت‌های زیادی داشتیم که کار را تمام کنیم، اما موفق نشدیم.»

گواردیولا درباره هدر رفتن موقعیت‌ها نیز گفت: «بحث فقط آمار یا امید گل نیست. مسئله این است که در یک‌سوم هجومی چقدر مؤثر عمل می‌کنید. با این حال، از نظر دوندگی و کیفیت کلی، عملکرد تیم خوب بود.»

او در پایان، بدون ارائه توضیح تازه‌ای درباره وضعیت مصدومیت یوشکو گواردیول و روبن دیاز، اظهار داشت: «حالا باید بازیکنان را ریکاوری کنیم و ببینیم برای بازی چهارشنبه چه شرایطی خواهیم داشت.»

