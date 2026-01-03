به گزارش ایلنا، شب دوم هفته هجدهم سری A ایتالیا با برگزاری بازی یوونتوس مقابل لچه ادامه پیدا کرد؛ جایی که بانوی پیر از ساعت 20:30 امشب (یکشنبه) در دیداری خانگی میزبان لچه در ورزشگاه آلیانتس بود و تساوی یک - یک متوقف شد.

وستون مک‌کنی در دقیقه 49 و از روی نقطه پنالتی بیانکونری را از شکست نجات داد؛ این در حالی است که جاناتان دیوید در دقیقه 66 یک ضربه پنالتی به سود یووه را هدر داد تا مانع پیروزی تیمش شود.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

کومو یک - اودینزه یک

جنوا یک - پیزا یک

ساسولو یک - پارما یک

در آخرین بازی امشب؛ رُم از ساعت 23:15 میهمان آتالانتا در ورزشگاه برگامو خواهد بود.

