تیم ملی فوتبال امید ایران وارد ریاض شد

کد خبر : 1736875
شاگردان امیدرضا روانخواه پس از پایان اردوی دبی، برای حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۶ آسیا وارد عربستان شدند و نخستین تمرین خود را امروز برگزار خواهند کرد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی فوتبال امید ایران پس از اتمام اردوی آماده‌سازی در دبی، ساعتی پیش وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی شد تا در رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۶ آسیا حضور یابد.

شاگردان امیدرضا روانخواه پس از استقرار در هتل محل اقامت، از ساعت ۱۷ امروز (شنبه) به وقت محلی، نخستین جلسه تمرینی خود را در عربستان برگزار خواهند کرد. این تمرین گامی مهم برای آماده‌سازی تیم پیش از آغاز رقابت‌ها محسوب می‌شود.

برنامه دیدارهای تیم ملی امید ایران در گروه C جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به شرح زیر است:

۱۷ دی ۱۴۰۴

ایران – کره‌جنوبی | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

۲۰ دی ۱۴۰۴

ایران – ازبکستان | ورزشگاه پرنس فیصل بن فهد | ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی
۲۳ دی ۱۴۰۴
ایران – لبنان | ورزشگاه باشگاه الشباب | ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

