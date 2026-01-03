خبرگزاری کار ایران
شهریار مغانلو در آستانه پیوستن به تراکتور

شوک بزرگ: توافق ۲ و نیم میلیون دلاری تراکتور با گزینه پرسپولیس
ضعف خط حمله تراکتور طی نیم فصل اول باعث شد تا دراگان اسکوچیچ درخواست جذب شهریار مغانلو را از مدیران این‌تیم داشته باشد.

به گزارش ایلنا، تراکتور در آستانه انجام یکی از بزرگ‌ترین خریدهای زمستانی لیگ برتر قرار دارد؛ جایی که نام شهریار مغانلو به‌عنوان گزینه اصلی تقویت خط حمله سرخ‌پوشان تبریزی مطرح شده و حتی از توافقی سنگین در حدود ۲.۵ میلیون دلار خبر می‌رسد.

ضعف خط حمله تراکتور در نیم‌فصل نخست لیگ برتر باعث شده دراگان اسکوچیچ از همان هفته‌های ابتدایی به‌دنبال جذب یک مهاجم شش‌دانگ باشد؛ مهاجمی که بتواند در بازی‌های بزرگ و فشرده، بار گلزنی تیم را به دوش بکشد. در همین راستا، سرمربی کروات تراکتور نام شهریار مغانلو را به مدیران باشگاه پیشنهاد داده و حالا این پروژه وارد فاز جدی شده است.

مغانلو که سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس و سپاهان را در کارنامه دارد، در حال حاضر عضو تیم کلباء امارات است و همچنان یکی از مهاجمان شناخته‌شده فوتبال ایران در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. توانایی بازی در باکس، قدرت سرزنی و تجربه حضور در رقابت‌های آسیایی، از جمله دلایلی است که اسکوچیچ را به جذب این مهاجم ۳۲ ساله مجاب کرده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است که تراکتور برای نهایی کردن این انتقال وارد مذاکره جدی شده و حتی صحبت از توافقی ۲.۵ میلیون دلاری به میان آمده؛ رقمی که اگر رسمی شود، این انتقال را به یکی از پرهزینه‌ترین خریدهای فصل تبدیل خواهد کرد. موضوعی که می‌تواند همزمان یک شوک بزرگ برای بازار نقل‌وانتقالات و همچنین رقبا، به‌ویژه پرسپولیس باشد؛ تیمی که پیش‌تر نیز مغانلو را در لیست گزینه‌های خود می‌دید.

با توجه به شرایط جدول و رقابت فشرده مدعیان، جذب مهاجمی در کلاس مغانلو می‌تواند معادلات قهرمانی را تغییر دهد. حالا باید دید مذاکرات تراکتور و کلباء به چه سرانجامی می‌رسد و آیا شهریار مغانلو فصل دوم لیگ را با پیراهن سرخ تبریزی‌ها آغاز خواهد کرد یا نه؛ انتقالی که در صورت نهایی شدن، بدون تردید یکی از مهم‌ترین اخبار زمستانی فوتبال ایران خواهد بود.

