ترکیب احتمالی آرسنال و بورنموث
صدرنشین لیگ برتر، آرسنال، پس از برد مقتدرانه مقابل استون ویلا، روز شنبه در ورزشگاه ویتالیتی به مصاف بورنموث میرود تا نخستین دیدار سال ۲۰۲۶ را برگزار کند.
به گزارش ایلنا، آرسنال که سال ۲۰۲۵ را با اقتدار به پایان رسانده بود، در نخستین دیدار سال جدید، روز شنبه مقابل بورنموث صفآرایی میکند. توپچیها در بازی میانهفته با نمایش تحسینبرانگیز خود استون ویلا را ۴ بر ۱ شکست دادند و با این برد، جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کردند.
میکل آرتتا پس از این پیروزی، به توانایی تیمش در تبدیل موقعیتها به گل اشاره کرد و بیان داشت که آرسنال با کسب ۸۳ امتیاز، بیشترین امتیاز میان تمامی تیمهای لیگ برتر را ثبت کرده است. با این حال، تنها یک برد از چهار بازی اخیر خارج از خانه، نکتهای است که پیش از سفر به جنوب توجه کادر فنی را جلب کرده است.
در سمت بورنموث، شاگردان آندونی ایرائولا با تساوی ۲-۲ مقابل چلسی ناکامیهای اخیر خود را ادامه دادند و سهشنبه شب نیز نتوانستند به پیروزی دست یابند. وضعیت خط حمله و بازگشت احتمالی آنتوان سمنیو، از جمله نکات کلیدی برای میزبان است.
آرسنال امیدوار است با بازگشت بازیکنانی مانند دکلان رایس، یورین تیمبر، کای هاورتس و بن وایت، تیم خود را در اوج قدرت روانه میدان کند. در خط حمله، گابریل ژسوس شانس زیادی دارد تا جایگزین ویکتور یوکرس در ترکیب اصلی شود.
ترکیب احتمالی:
آرسنال (۳-۳-۴): رایا | تیمبر، سالیبا، گابریل، لوئیس اسکلی | اودگارد، زوبیمندی، رایس | ساکا، ژسوس، تروسار
بورنموث (۱-۴-۵): پتروویچ | اسمیت، دیاکیته، سنسی، تروفرت | اسکات، تاورنیر | بروکس، کلایورت، سمنیو | اوانیلسون
دیدار دو تیم روز شنبه از ساعت ۲۱ به وقت تهران برگزار میشود و قضاوت آن بر عهده کریس کاوانا است.