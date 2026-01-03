خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب احتمالی آرسنال و بورنموث

ترکیب احتمالی آرسنال و بورنموث
کد خبر : 1736840
لینک کوتاه کپی شد.

صدرنشین لیگ برتر، آرسنال، پس از برد مقتدرانه مقابل استون ویلا، روز شنبه در ورزشگاه ویتالیتی به مصاف بورنموث می‌رود تا نخستین دیدار سال ۲۰۲۶ را برگزار کند.

به گزارش ایلنا،  آرسنال که سال ۲۰۲۵ را با اقتدار به پایان رسانده بود، در نخستین دیدار سال جدید، روز شنبه مقابل بورنموث صف‌آرایی می‌کند. توپچی‌ها در بازی میان‌هفته با نمایش تحسین‌برانگیز خود استون ویلا را ۴ بر ۱ شکست دادند و با این برد، جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کردند.

میکل آرتتا پس از این پیروزی، به توانایی تیمش در تبدیل موقعیت‌ها به گل اشاره کرد و بیان داشت که آرسنال با کسب ۸۳ امتیاز، بیشترین امتیاز میان تمامی تیم‌های لیگ برتر را ثبت کرده است. با این حال، تنها یک برد از چهار بازی اخیر خارج از خانه، نکته‌ای است که پیش از سفر به جنوب توجه کادر فنی را جلب کرده است.

در سمت بورنموث، شاگردان آندونی ایرائولا با تساوی ۲-۲ مقابل چلسی ناکامی‌های اخیر خود را ادامه دادند و سه‌شنبه شب نیز نتوانستند به پیروزی دست یابند. وضعیت خط حمله و بازگشت احتمالی آنتوان سمنیو، از جمله نکات کلیدی برای میزبان است.

آرسنال امیدوار است با بازگشت بازیکنانی مانند دکلان رایس، یورین تیمبر، کای هاورتس و بن وایت، تیم خود را در اوج قدرت روانه میدان کند. در خط حمله، گابریل ژسوس شانس زیادی دارد تا جایگزین ویکتور یوکرس در ترکیب اصلی شود.

ترکیب احتمالی:
آرسنال (۳-۳-۴): رایا | تیمبر، سالیبا، گابریل، لوئیس اسکلی | اودگارد، زوبیمندی، رایس | ساکا، ژسوس، تروسار

بورنموث (۱-۴-۵): پتروویچ | اسمیت، دیاکیته، سنسی، تروفرت | اسکات، تاورنیر | بروکس، کلایورت، سمنیو | اوانیلسون

دیدار دو تیم روز شنبه از ساعت ۲۱ به وقت تهران برگزار می‌شود و قضاوت آن بر عهده کریس کاوانا است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی