آلگری: پیروزی مقابل کالیاری مهم بود

به گزارش ایلنا، میلان در هفته هفدهم سری A موفق شد با گل دقیقه ۵۰ رافائل لیائو، کالیاری را در خانه‌اش با نتیجه یک بر صفر شکست دهد و جایگاه خود را در کورس صدر جدول تثبیت کند.

ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی روسونری، پس از پایان بازی در گفت‌وگو با شبکه «اسکای اسپورت ایتالیا» درباره عملکرد لیائو گفت: «وقتی لیائو در سمت چپ بازی می‌کند، گاهی از جریان مسابقه خارج می‌شود و تمرکز لازم را ندارد. او توانایی بازی در نوک خط حمله را دارد، اما در نیمه اول صد درصد آماده نبود و به‌خوبی از فضاها استفاده نکرد.»

با این حال، آلگری به آمار گلزنی ستاره پرتغالی اشاره کرد و افزود: «با وجود مصدومیت و غیبت در چند بازی، لیائو تاکنون ۶ گل در سری A زده و همچنان مهره‌ای تأثیرگذار برای تیم است.»

سرمربی میلان درباره روند بازی گفت: «در دقایق ابتدایی کالیاری سه شوت به سمت دروازه ما زد و کمی نگران شدم، اما هرچه بازی جلوتر رفت، کنترل بیشتری روی جریان مسابقه داشتیم. در نیمه دوم با افزایش سرعت بازی، موقعیت‌های بیشتری ایجاد کردیم، اما در استفاده از فرصت‌ها دقت لازم را نداشتیم.»

آلگری درباره کورس قهرمانی تأکید کرد: «هنوز خیلی زود است برای صحبت درباره قهرمانی؛ پنج تیم بالای جدول اختلاف کمی دارند و رقابت بسیار فشرده است. این پیروزی مهم بود، به‌خصوص که دروازه‌مان را بسته نگه داشتیم.»

وی در پایان با اشاره به روحیه تیم افزود: «با همین روند ادامه خواهیم داد. مسیر دشواری پیش رو داریم، اما اتحاد تیمی حفظ می‌شود و حتی اشتباهات سهوی نیز تأثیری روی روحیه نمی‌گذارد.»

میلان اکنون خود را برای دیدار هفته هجدهم سری A برابر جنوا آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه صدرنشینی روسونری داشته باشد.

انتهای پیام/