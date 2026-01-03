به گزارش ایلنا، الکس نوری، سرمربی سابق تیم‌های وردربرمن و هرتابرلین که در فوتبال اروپا شناخته‌شده بود، اعلام کرد از دنیای مربیگری کناره‌گیری کرده است. نوری عنوان کرد که پس از سال‌ها فعالیت فشرده در فوتبال حرفه‌ای، علاقه‌مند به تجربه مسیر جدیدی در حوزه مدیریت کسب‌وکار شده است.

بر اساس گزارش‌ها، او مسئولیت مدیریت دو شعبه فست‌فود زنجیره‌ای مک‌دونالد را در یکی از شهرهای اروپایی بر عهده خواهد گرفت. این تصمیم غیرمنتظره، واکنش‌های متفاوتی از سوی طرفداران و رسانه‌های ورزشی به همراه داشته است.

سرمربی ایرانی پیشین، با تجربه مربیگری در سطح بالای بوندس‌لیگا، حالا مسیر تازه‌ای را برای خود در دنیای تجارت و مدیریت رستوران آغاز می‌کند و اعلام کرده که این تغییر، فرصتی برای توسعه مهارت‌های مدیریتی و تجربه‌ای جدید در خارج از زمین فوتبال است.

انتهای پیام/