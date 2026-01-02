خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمریکا به ملی‌پوش ایران ویزا نداد !

آمریکا به ملی‌پوش ایران ویزا نداد !
کد خبر : 1736576
لینک کوتاه کپی شد.

ملی پوش تنیس روی میز ایران نتوانست وبزای امریکا را دریافت کند‌.

به گزارش ایلنا، امیرحسین هدایی ملی‌پوش تنیس روی میز ایران که سابقه کسب مدال در بازی‌های آسیایی هانگژو و بازی‌های کشورهای اسلامی را در کارنامه دارد، به دلیل قانون جدید کشور آمریکا در عدم صدور ویزا برای مردم چند کشور دنیا، نتوانست ویزا دریافت کند و فرصت ادامه حضور در لیگ این کشور را از دست داد.

هدایی سال گذشته با تیم «تگزاس اسمش» در لیگ آمریکا عملکرد بسیار خوبی داشت و به لطف همین نمایش ایده‌آل امسال با سه پیشنهاد از سایر تیم‌های این لیگ مواجه شد که در نهایت با تیم «نیویورک اسلیز» به توافق رسید.

براساس این گزارش، هدایی در شرایطی که خود را آماده حضور لیگ آمریکا می‌کرد، اما موفق به دریافت ویزای سفر به این کشور نشد. او پیش از این سه بار ویزای اقامتی آمریکا را دریافت کرده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی