آمریکا به ملیپوش ایران ویزا نداد !
ملی پوش تنیس روی میز ایران نتوانست وبزای امریکا را دریافت کند.
به گزارش ایلنا، امیرحسین هدایی ملیپوش تنیس روی میز ایران که سابقه کسب مدال در بازیهای آسیایی هانگژو و بازیهای کشورهای اسلامی را در کارنامه دارد، به دلیل قانون جدید کشور آمریکا در عدم صدور ویزا برای مردم چند کشور دنیا، نتوانست ویزا دریافت کند و فرصت ادامه حضور در لیگ این کشور را از دست داد.
هدایی سال گذشته با تیم «تگزاس اسمش» در لیگ آمریکا عملکرد بسیار خوبی داشت و به لطف همین نمایش ایدهآل امسال با سه پیشنهاد از سایر تیمهای این لیگ مواجه شد که در نهایت با تیم «نیویورک اسلیز» به توافق رسید.
براساس این گزارش، هدایی در شرایطی که خود را آماده حضور لیگ آمریکا میکرد، اما موفق به دریافت ویزای سفر به این کشور نشد. او پیش از این سه بار ویزای اقامتی آمریکا را دریافت کرده بود.