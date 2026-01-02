به گزارش ایلنا، استقلال در یک ماه اخیر نتایج خوبی در لیگ برتر نگرفته بود اما در همین مدت و روی همین نتایج، بازیکنی موثر داشت که با توجه به سن و سالش حالا میتوان از او به عنوان تلنت خوش آتیه آبی‌ها یاد کرد؛ صحبت از اسماعیل قلی زاده است که تابستان امسال، پوشیدن پیراهن آبی را تحقق رویای کودکی خود خواند و از همان ابتدا قول ستاره شدن داد.



اسماعیل 19 ساله بعد از حضور کوتاه خود در اولین بازی برای استقلال که در هفته اول لیگ مقابل تراکتور رقم خورد، گفته بود: «کار سختی در پیش دارم اما همه هدفم این است که به تیم کمک کنم و همه توانم را برای استقلال بگذارم. هواداران همیشه به ما لطف داشتند. امیدوارم آن عملکردی که در تیم ملی داشتم و حتی بهتر از آن را در استقلال داشته باشم و دل هواداران را شاد کنم.»



حالا این وینگر جوان توانسته تا حدود زیادی به قولی که داده عمل کند. او روی مهمترین امتیازات اخیر استقلال در لیگ قهرمانان و لیگ برتر امضا زده تا محبوبیتش نزد هواداران نیز به اوج خود برسد. قلی زاده در دو بازی بسیار مهم آسیایی مقابل الوصل و المحرق توانست با گل و پاس گل، خودی نشان دهد. او مقابل الوصل پاس گلی داد که بغضش را ترکاند و در بحرین هم خیلی زود تیمش را پیش انداخت و زمینه یک برد جذاب را فراهم کرد.



در این بین، او عملکردی فوق العاده در دربی داشت و اگر کمی خوش شانس و بادقت بود، آن فرصت طلایی را به گل تبدیل می‌کرد تا به عمق قلب استقلالی‌ها نفوذ کند. هرچند در ادامه، روی تک امتیاز سخت کسب شده در خرم‌آباد با حرکتی انفجاری و کسب پنالتی، تاثیرگذار بود.



دو ماه پیش بود که ریکاردو ساپینتو بر حمایتش از اسماعیل قلی‎زاده و توانایی فنی این بازیکن تاکید کرد. سرمربی استقلال گفته بود: «من به قلی‌زاده اعتماد دارم. اعتمادبه‌نفس او را بالا می‌بریم تا بتواند ظرفیت واقعی خود را نشان دهد. یکی از مهم‌ترین استعدادهای تیم ماست». حالا به نظر می‌رسد بخش زیادی از پیش بینی‌های مرد پرتغالی تعبیر شده است.



در بازی آخر نیم فصل، ساپینتو از قلی زاده به عنوان یار تعویضی استفاده کرد و او هم با زدن گل سه امتیازی، انتقام خودش و استقلال را با هم گرفت. در دقیقه 2+90 بود که ارسال یاسر آسانی در محوطه شش قدم با ضربه سر قلی‌زاده و واکنش حسینی همراه شد، در ادامه نیز اسماعیل برای دومین بار به توپ ضربه زد که این بار توپ به بالای تیرک افقی برخورد کرد و به زمین برگشت و این مهاجم با یک اشاره پا، گل دوم استقلال را زد.



ستاره 19 ساله استقلال بلافاصله سمت تماشاگران دوید، پیراهن این تیم را بیرون آورد و خودش را به آنها نشان داد چرا که بازگشت او به نقش جهان بعد از مدت‌ها با این گل تماشایی همراه شده بود. با این تفاوت که شاید او در سپاهان آنطور که خود را مستحق می‌دانست جدی گرفته نشد ولی این اتفاق در استقلال به بهترین شکل برایش رقم خورد.

