طارمی و نقش ویژه برای اولین جام المپیاکوس
تیم فوتبال المپیاکوس یونان تلاش میکنند اولین جام سال ۲۰۲۶ را کسب کنند.
به گزارش ایلنا، سال ۲۰۲۶ برای المپیاکوس با یک هدف بزرگ آغاز میشود؛ فتح سوپرجام و اضافه کردن اولین جام فصل به ویترین افتخارات باشگاه. دیدار نهایی سوپرجام عصر شنبه در ورزشگاه پانکریتیو برگزار خواهد شد و خوزه لوئیس مِندیلیبار حالا با ذهنی آماده، نقشههای خود را برای این مسابقه حساس نهایی کرده است.
المپیاکوس پس از تعطیلات کریسمس، بار دیگر با تمرینات فشرده به ریتم مسابقه بازگشته و سرمربی این تیم، با وجود یک استراحت کوتاه سال نو، از همان ابتدا تمرکز ویژهای روی این فینال داشته است. آخرین تمرین تیم صبح جمعه در کمپ رِنتی برگزار میشود و سپس کاروان سرخوسفیدها راهی هراکلیون خواهد شد.
ترکیب احتمالی و جایگاه طارمی
طبق برنامه فنی مِندیلیبار، تزولاکیس درون دروازه خواهد ایستاد و خط دفاعی با حضور رودینی، رتسوس، بیانکون و اورتگا شکل میگیرد. در میانه میدان، موزاکیتیس مهره ثابت ترکیب است و اَسه گزینه اصلی برای همراهی او محسوب میشود؛ هرچند نام دنی گارسیا هم بهعنوان آلترناتیو مطرح است.
در خط حمله اما نگاهها بیش از همه به مهدی طارمی دوخته شده است. مهاجم ایرانی که حالا به یکی از مهرههای قابل اعتماد مِندیلیبار تبدیل شده، بهعنوان تنها مهاجم نوک در ترکیب اصلی پیشبینی میشود. سرمربی باسکی به احتمال زیاد بار دیگر از سیستمی با تکمهاجم استفاده خواهد کرد و حضور همزمان دو مهاجم، مانند برخی بازیهای قبلی، بعید به نظر میرسد. پشت سر طارمی، چیکینیو در نقش بازیساز قرار میگیرد و در دو سمت نیز ژلسون مارتینز و پودنسه گزینههای اصلی هستند.
کلید بازی از نگاه مِندیلیبار
مِندیلیبار میخواهد تیمش از همان دقایق ابتدایی ابتکار عمل را در دست بگیرد و اجازه ندهد اوفی وارد فضای بازی شود؛ رویکردی که پیشتر در فینال جام حذفی هم جواب داده بود. در این میان، تحرک، تجربه و قدرت تصمیمگیری طارمی میتواند یکی از کلیدهای اصلی قفل دفاع حریف باشد.
با غیبت الکعبی به دلیل حضور در جام ملتهای آفریقا و نبود چند مهره مصدوم، نقش طارمی بیش از گذشته پررنگ شده است؛ مهاجمی که حالا در آستانه یک فینال دیگر، میتواند نامش را کنار اولین جام سال المپیاکوس ثبت کند.