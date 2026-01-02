رکورد قلعه نویی در سپاهان حفظ شد

به گزارش ایلنا، سپاهانِ محرم نویدکیا در نیم‌فصل اول لیگ برتر روندی فوق‌العاده را پشت سر گذاشت و با ثبت هشت پیروزی متوالی، عنوان قهرمانی نیم‌فصل را از آن خود کرد.



طلایی‌پوشان از هفته هفتم تا پانزدهم لیگ برتر، بدون توقف از سد رقبا عبور کردند و با بیشترین تعداد برد، صدر جدول را به نام خود زدند؛ روندی که امیدواری زیادی برای شکستن رکورد تاریخی سپاهان ایجاد کرده بود.



پیش از این، امیر قلعه‌نویی با سپاهان موفق شده بود رکورد ۹ پیروزی پیاپی در لیگ برتر را به ثبت برساند. رکوردی که سال‌ها دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید. محرم نویدکیا حالا در بازگشت دوباره‌اش به نیمکت سپاهان، این شانس را داشت که به این عدد برسد و حتی از آن عبور کند، اما همه‌چیز در ورزشگاه نقش‌جهان مقابل استقلال تغییر کرد.



دیدار معوقه مقابل استقلال، همان جایی بود که این روند متوقف شد. استقلال با گلی که در دقایق پایانی به ثمر رساند، سپاهان را در خانه شکست داد تا هم طلایی‌پوشان طعم باخت را بچشند و هم رکورد بردهای متوالی‌شان روی عدد ۸ متوقف شود. این شکست، علاوه بر از بین بردن رکورد تاریخی، سومین باخت خانگی سپاهان برابر مدعیان اصلی فصل نیز محسوب می‌شد.



با وجود این توقف، عملکرد سپاهان در نیم‌فصل اول همچنان قابل دفاع و تحسین‌برانگیز است. تیم نویدکیا با هشت برد پیاپی و در مجموع ۹ برد از ۱۵ بازی ساختار منسجم و امتیازگیری منظم، نشان داد یکی از اصلی‌ترین مدعیان قهرمانی است.



سپاهان در طی هشت بازی متوالی لیگ برتر تیم‌های استقلال خوزستان، پیکان، شمس آذر، مس رفسنجان، فجر، آلومینیوم، فولاد و چادرملو را از پیش رد برداشته بود و آخرین باخت این تیم در لیگ به هفته چهارم برابر تراکتور برمی‌گشت.

