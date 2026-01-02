خبرگزاری کار ایران
مصدومیت نگران کننده هافبک سپاهان

رضاوند در بازی مقابل تیم سابقش مصدوم شد.

به گزارش ایلنا، دیدار استقلال و سپاهان در اصفهان که با برتری ۲ بر ۱ آبی‌پوشان به پایان رسید، آخرین بازی دو تیم پیش از تعطیلات لیگ بود و حالا هر دو تیم راهی دوره آماده‌سازی برای شروع نیم‌فصل دوم می‌شوند.

در این مسابقه آرش رضاوند، هافبک سپاهان و بازیکن سابق استقلال، شبی تلخ را تجربه کرد. او که این فصل یکی از مهره‌های مؤثر سپاهان بوده و عملکرد قابل قبولی از خود به جا گذاشته، در اواخر نیمه اول دچار مصدومیت شد. رضاوند در صحنه‌ای که قصد داشت با پشت پا توپ را کنترل کند، از ناحیه همسترینگ احساس درد شدید کرد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

شدت آسیب‌دیدگی به حدی بود که این بازیکن در پایان نیمه نخست قادر به ترک زمین به تنهایی نبود و با کمک دو نفر ورزشگاه را ترک کرد؛ اتفاقی که نگرانی هواداران سپاهان را به دنبال داشت. طبق پیگیری‌های خبرنگار ما، رضاوند باید تحت MRI قرار بگیرد تا میزان دقیق مصدومیت مشخص شود.

با پایان این دیدار و آغاز اردوی آماده‌سازی تیم‌ها برای نیم‌فصل دوم، وضعیت رضاوند یکی از دغدغه‌های اصلی کادر فنی سپاهان خواهد بود. هافبکی که روزهای خوبی را در این تیم سپری می‌کند، امیدوار است آسیب‌دیدگی‌اش جدی نباشد و بتواند خود را به شروع نیم‌فصل دوم لیگ برساند.

