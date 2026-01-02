خبرگزاری کار ایران
دسته گل استقلال برای دستیار قهرمانی فرهاد!

باشگاه استقلال از مربی حال حاضر سپاهان تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا، گابریل پین که دوران خاطره انگیزی در کنار فرهاد مجیدی در استقلال داشت و نقش اصلی را در کادر فنی آبی‌ها در سال منتهی به قهرمانی ایفا کرد، در فصل جاری دستیار محرم نویدکیا است که امروز هم دیداری با اعضای تیم سابقش داشت.

در حالی که باشگاه سپاهان با گرفتن دسته گل زرد برای مربیان و بازیکنان خارجی دو تیم، مراسمی را پیش از مسابقه امروز تدارک دید و سال نو میلادی را به آنها تبریک گفت، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال برخورد گرمی با گابریل پین داشت.

تاجرنیا دسته گل زرد رنگی که باشگاه سپاهان تهیه کرده بود را به مربی ایتالیایی سابق استقلال و حال حاضر طلایی پوشان داد و سال 2026 را به وی تبریک گفت که لبخند و خوشحالی او را نیز به همراه داشت.

این مربی سابق تیم ملی ایتالیا که پس از قطع همکاری با استقلال، همراه با فرهاد مجیدی به کلباء امارات رفت، در فصل جاری یکی از عوامل موفقیت سپاهان بوده که امروز برابر تیم سابقش قرار گرفت؛ هرچند در نهایت به برتری نرسیدند و صاحب امتیاز نشدند.

