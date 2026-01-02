خبرگزاری کار ایران
نوار تساوی‌ها در اولین شب سال 2026؛ ساندرلند یک امتیاز از سیتی گرفت

تیم فوتبال منچسترسیتی در خانه ساندرلند متوقف شد.

به گزارش ایلنا، شب دوم رقابت‌های هفته نوزدهم لیگ برتر انگلیس با توقف منچسترسیتی به پایان رسید؛ جایی که شاگردان گواردیولا از ساعت 23:30 شب گذشته (پنجشنبه) در خانه ساندرلند به میدان رفتند و با تساوی بدون گل متوقف شدند.

در بازی همزمان؛ تاتنهام در خانه برنتفورد تساوی بدون گل را تکرار کرد.

نکته جالب رقابت‌های امشب که اولین شب سال 2026 محسوب می‌شد؛ ثبت نتیجه تساوی در هر چهار بازی برگزار شده است.

