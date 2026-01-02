به گزارش ایلنا، شب دوم رقابت‌های هفته نوزدهم لیگ برتر انگلیس با توقف منچسترسیتی به پایان رسید؛ جایی که شاگردان گواردیولا از ساعت 23:30 شب گذشته (پنجشنبه) در خانه ساندرلند به میدان رفتند و با تساوی بدون گل متوقف شدند.

در بازی همزمان؛ تاتنهام در خانه برنتفورد تساوی بدون گل را تکرار کرد.

نکته جالب رقابت‌های امشب که اولین شب سال 2026 محسوب می‌شد؛ ثبت نتیجه تساوی در هر چهار بازی برگزار شده است.

