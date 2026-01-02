خبرگزاری کار ایران
ماشاریپوف: بعد از گل دوم خودم خواستم تعویض شوم!

جلال‌الدین ماشاریپوف پس از ۲۳۲ روز غیبت، در دیدار حساس استقلال برابر سپاهان به میدان رفت و درباره بازگشتش و پیروزی تیم صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، ستاره ازبک استقلال در دقیقه ۷۷ جای امیرمحمد رزاقی‌نیا را گرفت و پس از چند دقیقه کوتاه در ششمین دقیقه وقت‌های تلف شده جای خود را به عارف غلامی داد.

ماشاریپوف درباره بازی گفت: «یک بازی سخت بود، سپاهان تیم بسیار خوبی است. خوشحالم که توانستیم سه امتیاز مهم را کسب کنیم و این برد را به هواداران استقلال تقدیم می‌کنم.»

وی درباره تعویضش تاکید کرد: «نه، مصدوم نبودم. بعد از گل دوم به سرمربی گفتم تعویظم کند و یک مدافع به زمین بیاورد تا تیم بهتر دفاع کند.»

بازگشت ماشاریپوف پس از بیش از هفت ماه، بار دیگر او را به جمع بازیکنان موثر استقلال اضافه کرده و انتظار می‌رود در نیم‌فصل دوم نقش مهمی در موفقیت‌های آبی‌ها ایفا کند.

