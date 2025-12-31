منصور باقری در آستانه جدایی دوباره؛ هافبک پیکان به دنبال چالش جدید
منصور باقری با وجود بازگشت به پیکان و حضور منظم در نیمفصل نخست، قصد دارد بار دیگر از جمع خودروسازان جدا شود.
به گزارش ایلنا، منصور باقری که در نقلوانتقالات تابستانی گذشته دوباره به پیکان بازگشت، حالا در آستانه جدایی مجدد از این تیم قرار گرفته است. این هافبک ۲۷ ساله در نیمفصل نخست لیگ برتر ۱۴ بار با پیراهن پیکان به میدان رفت و در دو دیدار جام حذفی نیز برای خودروسازان بازی کرد، اما به نظر میرسد تمایلی برای ادامه همکاری ندارد.
باقری که در زمستان ۱۴۰۲ پیکان را ترک کرده و به نساجی مازندران پیوسته بود، طی یک فصل و نیم حضور در جمع قائمشهریها، ۴۴ بازی در لیگ برتر و ۴ مسابقه در جام حذفی انجام داد و حاصل عملکردش چهار گل زده و سه پاس گل بود. او پس از بازگشت دوباره به پیکان، شرایط را برای تداوم همکاری مساعد ندیده و حالا به دنبال قطع همکاری و تجربه فضایی جدید است.
این بازیکن با وجود انجام ۱۶ بازی رسمی در لیگ و جام حذفی، تصمیم دارد مسیرش را از پیکان جدا کند تا در نیمفصل دوم با پیراهن تیمی دیگر به میدان برود؛ موضوعی که میتواند یکی از نقلوانتقالات قابلتوجه زمستانی باشد.
در شرایطی که پیکان فردا برای برپایی اردوی آمادهسازی راهی جزیره کیش خواهد شد، هنوز مشخص نیست منصور باقری در این اردو حضور خواهد داشت یا ترجیح میدهد پیش از آغاز دور برگشت، مراحل فسخ قرارداد و انتقال به تیم جدیدش را دنبال کند.