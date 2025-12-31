خبرگزاری کار ایران
خبر تلخ برای طرفداران رئال مادرید::

امباپه سوپرجام اسپانیا را از دست داد

کیلیان امباپه، مهاجم رئال مادرید، به دلیل مصدومیت زانو حداقل سه هفته از میادین دور خواهد ماند و دیدارهای سوپرجام اسپانیا را از دست می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اکیپ، امباپه که همچنان با مشکلات مزمن زانو دست‌وپنجه نرم می‌کند، پس از انجام ام‌آرآی در روز چهارشنبه، حداقل سه هفته غایب خواهد بود. این غیبت به معنای از دست دادن سوپرجام اسپانیا است که از ۷ تا ۱۱ ژانویه (۱۷ تا ۲۱ دی) در عربستان سعودی برگزار می‌شود.

رئال مادرید که امباپه را در تابستان جاری با هزینه هنگفت از پاری‌سن‌ژرمن به خدمت گرفت، اکنون با کمبود یکی از مهره‌های کلیدی خط حمله روبه‌رو شده است. این مصدومیت در حالی رخ داده که تیم در حال آماده‌سازی برای رقابت‌های حساس نیم‌فصل است و غیبت امباپه می‌تواند برنامه‌های ژابی آلونسو را تحت تأثیر قرار دهد.

اکیپ تأکید کرده که دوره نقاهت امباپه حداقل سه هفته خواهد بود و بازگشت او به میادین احتمالاً پس از پایان سوپرجام اسپانیا رخ خواهد داد. رئال مادرید هنوز بیانیه رسمی در این باره منتشر نکرده، اما گزارش‌های پزشکی نشان می‌دهد که این مصدومیت زانو، چالش جدیدی برای ستاره‌ای است که در ابتدای فصل درخشش قابل توجهی داشته است.

