بازگشت اوسمار به تهران در آستانه شروع تمرینات پرسپولیس

به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را، سرمربی برزیلی پرسپولیس، پس از چند روز استراحت، پنج‌شنبه به تهران بازمی‌گردد تا آماده ازسرگیری تمرینات تیمش برای نیم‌فصل دوم شود. ویه‌را بعد از آخرین بازی پرسپولیس در هفته پانزدهم لیگ برتر، با در نظر گرفتن فشار مسابقات، به بازیکنان شش روز مرخصی داد و خودش نیز راهی دبی شد.

این سفر کوتاه، فرصتی برای استراحت ذهنی و تجدید انرژی سرمربی سرخ‌پوشان بود؛ آن هم در شرایطی که پرسپولیس نیم‌فصل نخست را با نتایجی قابل قبول به پایان رساند و همچنان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می‌رود. اوسمار در این مدت تعطیلات را در کنار خانواده‌اش گذراند تا با آرامش بیشتری به ادامه فصل فکر کند.

با بازگشت سرمربی پرسپولیس به تهران، برنامه‌ریزی برای آغاز تمرینات نیم‌فصل دوم و آماده‌سازی تیم جهت ادامه رقابت‌های لیگ در دستور کار کادرفنی قرار خواهد گرفت؛ مقطعی حساس که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت فصل سرخ‌پوشان داشته باشد.

