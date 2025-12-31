به گزارش ایلنا، محمد مهدی زارع در گفت‌وگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال، درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال امید در آستانه جام ملت‌های زیر ۲۳ سال عربستان، اظهار داشت: از روز یکشنبه برای برگزاری اردوی آماده‌سازی به دبی آمدیم و خوشبختانه تاکنون تمرینات بسیار خوبی را در این شهر پشت سر گذاشتیم. همه بازیکنان، اعضای کادرفنی و مدیریت همدل و مصمم هستند تا در این اردو تیم در بهترین شرایط قرار بگیرد و در نهایت در جام ملت‌های آسیا بتوانیم عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

وی ادامه داد: فردا هم مقابل تیم خوب چین یک بازی دوستانه برگزار می‌کنیم تا شناخت بیشتری از سبک بازی کره‌جنوبی، اولین حریف خود در جام ملت‌ها به دست بیاوریم. این بازی همچنین خیلی به ما در راه رسیدن به هماهنگی بیشتر کمک می‌کند و قطعا می‌توانیم آمادگی بهتری در آستانه جام ملت‌ها به دست بیاوریم.

مدافع تیم ملی امید اضافه کرد: در تورنمنت قرقیزستان و در بازی با این تیم و روسیه به شناخت خوبی از سبک بازی ازبکستان رسیدیم و دیدار با بحرین نیز کمک کرد تا سطح آگاهی ما از نحوه بازی لبنان بیشتر شود. به همین دلیل دیدار با چین را فرصت خوبی برای آشنایی با روش بازی کره جنوبی می‌دانیم.

زارع درباره ارزیابی‌اش از عملکرد تیم در جام ملت‌های آسبا، گفت: همه می‌دانند ایران در سخت‌ترین گروه ممکن قرار گرفته و تیم‌های قدرتمندی مثل ازبکستان و کره‌جنوبی که سابقه قهرمانی در جام ملت‌ها را دارند همراه با لبنان که توانمندی خودش را در مرحله مقدماتی ثابت کرد، حریفان بسیار آماده‌ای هستند اما به هیچ وجه به نام رقیبان نگاه نمی‌کنیم.

مدافع تیم ملی امید افزود: تیم ایران اهداف بزرگی در جام ملت‌ها دارد و ضمن احترام به همه تیم‌های حاضر در گروه، می‌خواهیم گام به گام پیش رفته و با صعود از مرحله گروهی، در نهایت مقام قابل توجهی در جام ملت‌ها به دست بیاوریم. با توجه به بازیکنان باکیفیت و کادرفنی با دانش ما کسب موفقیت دور از دسترس نیست اما گفتم باید به مرور پیش برویم.

زارع تاکید کرد: امید روانخواه با دعوت از ۱۴ بازیکن زیر ۲۱ سال ثابت کرد نگاه طولانی مدت و برای آینده دارد. هدف نهایی این تیم هم حضور در المپیک ۲۰۲۸ و درخشش در بازی‌های آسیایی ناگویا است. امیدواریم مردم هم مثل همیشه از تیم ملی امید حمایت کنند تا ضمن موفقیت در این دوره جام ملت‌های آسیا در آینده نیز به اهداف بزرگ‌تر خود برسیم.

وی خاطرنشان کرد: باید از زحمات کادرفنی و مدیریت در این مدت برای تیم تشکر کنم. با هدایت روانخواه، همدلی بسیار خوبی در این تیم شکل گرفته و همه فقط به موفقیت و بالا بردن پرچم ایران کمک می‌کنند. خوشبختانه فدراسیون فوتبال هم تاکنون حمایت خوبی از تیم داشته و بازی‌های دوستانه خوبی پس از مرحله مقدماتی انجام دادیم.

