به گزارش ایلنا، سعید مظفری‌زاده در گفت‌وگو با رسانه رسمی باشگاه تراکتور، ضمن قدردانی از هواداران این تیم اظهار داشت: لازم می‌دانم صمیمانه از هواداران پرشور و وفادار تراکتور تشکر کنم که در سرمای استخوان‌سوز تبریز، تیم خود را تنها نگذاشتند و با حضورشان در ورزشگاه، بار دیگر نشان دادند سرمایه اصلی این باشگاه هستند.

وی ادامه داد: نتایج تیم در لیگ برتر آن‌طور که مدنظر و دلخواه ما، کادرفنی و هواداران عزیز بود رقم نخورد، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که تراکتور همزمان در چند جبهه از جمله لیگ نخبگان آسیا و جام حذفی حضور داشت و خوشبختانه در این رقابت‌ها عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت.

مدیرعامل باشگاه تراکتور افزود: بدون تردید فشردگی مسابقات و فشار بازی‌های پیاپی تأثیر خود را در لیگ برتر گذاشت و اجازه نداد در مقاطعی به نتایج دلخواه برسیم، اما اطمینان می‌دهم که برای نیم‌فصل دوم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و انگیزه‌ای مضاعف، برای حضوری پرقدرت در لیگ تلاش خواهیم کرد. هنوز هیچ چیز تمام نشده و مسیر رقابت همچنان ادامه دارد.

مظفری‌زاده با اشاره به برنامه‌های باشگاه در نقل‌وانتقالات گفت: با نظر سرمربی تیم، به‌دنبال تقویت تراکتور در پست‌های مدنظر هستیم تا با قدرت بیشتری در ادامه لیگ برتر ظاهر شویم و شرایط فنی تیم را بهبود ببخشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از چند روز استراحت، تمرینات تیم فوتبال تراکتور از روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه از سر گرفته خواهد شد تا تیم با آمادگی کامل وارد ادامه مسابقات شود.

