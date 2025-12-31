برای حضور در رقابت های بین المللی کشتی جام وهبی امره ترکیه
ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی مشخص شد
ترکیب تیم منتخب کشتی فرنگی ایران برای حضور در رقابت های بین المللی کشتی جام وهبی امره ترکیه اعلام شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات تیم ملی کشورمان به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: کیانوش شمشیری - مهدی کمالی
60 کیلوگرم: محمد عشیری
63 کیلوگرم: رضا بهمنی - علی حاجیوند
67 کیلوگرم: محمد اسکندری
72 کیلوگرم: امید بهمنی - کیا رستمی
77 کیلوگرم: علی اصغر سام دلیری
82 کیلوگرم: محمد ارجمند
87 کیلوگرم: محمدحسین استاد محمد معمار
97 کیلوگرم: امیررضا مرادیان - توحید محبی
130 کیلوگرم: آرمان طهماسبی
سرمربی: حسن رنگرز
مربیان: بابک ولی محمدی - قهرمان خورشیده
رقابت های کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه روزهای 18 و 19 دی ماه درشهر آنتالیا برگزار می شود.