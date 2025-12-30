دعوتنامه رسمی استقلال به دیدیه لامکل

به گزارش ایلنا، نامه رسمی باشگاه استقلال به دیدیه لامکل که بازیکن آزاد و اهل کشور کامرون است، هشت روز قبل صادر شده و با امضای علی نظری جویباری و درج عنوان «مدیرعامل باشگاه استقلال» همراه بوده است.

در متن این نامه، باشگاه از لامکل خواسته برای آغاز مذاکرات وارد گفت‌وگو شود و شرایط حضور در جمع بازیکنان استقلال را بررسی کند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مهلت سرپرستی علی تاجرنیا به پایان رسیده و پست مدیرعاملی باشگاه هنوز به صورت رسمی تعیین تکلیف نشده است.

با این حال، اسناد موجود نشان می‌دهد علی نظری جویباری به‌صورت عملی و مستمر مسئولیت هدایت امور مدیریتی و به‌ویژه جذب بازیکنان را برعهده گرفته و به نوعی اداره باشگاه را در غیاب مدیرعامل رسمی به پیش می‌برد.

انتهای پیام/