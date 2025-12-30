خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دعوتنامه رسمی استقلال به دیدیه لامکل

دعوتنامه رسمی استقلال به دیدیه لامکل
کد خبر : 1735493
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه استقلال در غیاب مدیرعامل رسمی، با صدور نامه‌ای رسمی به وینگر ۲۹ ساله کامرونی، دیدیه لامکل، او را برای مذاکره و بررسی امکان پیوستن به جمع آبی‌پوشان در نیم‌فصل دوم لیگ برتر دعوت کرد.

به گزارش ایلنا،  نامه رسمی باشگاه استقلال به دیدیه لامکل که بازیکن آزاد و اهل کشور کامرون است، هشت روز قبل صادر شده و با امضای علی نظری جویباری و درج عنوان «مدیرعامل باشگاه استقلال» همراه بوده است.

در متن این نامه، باشگاه از لامکل خواسته برای آغاز مذاکرات وارد گفت‌وگو شود و شرایط حضور در جمع بازیکنان استقلال را بررسی کند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مهلت سرپرستی علی تاجرنیا به پایان رسیده و پست مدیرعاملی باشگاه هنوز به صورت رسمی تعیین تکلیف نشده است.

با این حال، اسناد موجود نشان می‌دهد علی نظری جویباری به‌صورت عملی و مستمر مسئولیت هدایت امور مدیریتی و به‌ویژه جذب بازیکنان را برعهده گرفته و به نوعی اداره باشگاه را در غیاب مدیرعامل رسمی به پیش می‌برد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی