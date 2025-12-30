دعوتنامه رسمی استقلال به دیدیه لامکل
باشگاه استقلال در غیاب مدیرعامل رسمی، با صدور نامهای رسمی به وینگر ۲۹ ساله کامرونی، دیدیه لامکل، او را برای مذاکره و بررسی امکان پیوستن به جمع آبیپوشان در نیمفصل دوم لیگ برتر دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، نامه رسمی باشگاه استقلال به دیدیه لامکل که بازیکن آزاد و اهل کشور کامرون است، هشت روز قبل صادر شده و با امضای علی نظری جویباری و درج عنوان «مدیرعامل باشگاه استقلال» همراه بوده است.
در متن این نامه، باشگاه از لامکل خواسته برای آغاز مذاکرات وارد گفتوگو شود و شرایط حضور در جمع بازیکنان استقلال را بررسی کند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که مهلت سرپرستی علی تاجرنیا به پایان رسیده و پست مدیرعاملی باشگاه هنوز به صورت رسمی تعیین تکلیف نشده است.
با این حال، اسناد موجود نشان میدهد علی نظری جویباری بهصورت عملی و مستمر مسئولیت هدایت امور مدیریتی و بهویژه جذب بازیکنان را برعهده گرفته و به نوعی اداره باشگاه را در غیاب مدیرعامل رسمی به پیش میبرد.