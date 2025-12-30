انصراف فولاد هرمزگان از دیدار با استقلال در جام حذفی!

به گزارش ایلنا، فولاد هرمزگان که قرار بود در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران به مصاف استقلال تهران برود، با اعلام رسمی به سازمان لیگ، از حضور در این مسابقه انصراف داد.

بر اساس پیگیری‌ها، تعویق زمان برگزاری این دیدار که پیش‌تر برای ۲۹ آبان برنامه‌ریزی شده بود و سپس به ۲۱ دی‌ماه موکول شد، باعث به‌هم‌ریختگی کامل برنامه مسابقات فولاد هرمزگان در لیگ دسته دوم شده است. این تغییر، فشار مسابقات را برای شاگردان رضا مرتضی‌زاده به‌طور قابل توجهی افزایش داده و آنها را ناچار به انجام بازی‌ها در فواصل زمانی کوتاه کرده است.

فشردگی مسابقات، مشکلات مربوط به سفرهای طولانی، نبود پروازهای چارتر، زمین‌های غیراستاندارد و چمن‌های مصنوعی از جمله چالش‌هایی است که به گفته مسئولان باشگاه، منجر به مصدومیت چند بازیکن کلیدی فولاد شده است. در چنین شرایطی، کادر فنی و مدیریت باشگاه تصمیم گرفته‌اند تمرکز اصلی خود را بر رقابت‌های لیگ دسته دوم و هدف صعود به لیگ یک بگذارند.

سرمربی فولاد هرمزگان با تأیید این تصمیم اعلام کرده که تغییرات ناگهانی در برنامه مسابقات، فشار غیرمنطقی به تیم وارد کرده و ادامه این روند به ضرر بازیکنان تمام می‌شود. او تأکید کرده با وجود مکاتبه باشگاه برای اصلاح برنامه بازی‌های لیگ، این درخواست مورد موافقت قرار نگرفته است.

در نهایت، فولاد هرمزگان با تصمیم کادر فنی و اولویت دادن به اهداف لیگ، از حضور در دیدار جام حذفی مقابل استقلال انصراف داده و این موضوع به صورت رسمی به سازمان لیگ اعلام شده است.

