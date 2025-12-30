خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انصراف فولاد هرمزگان از دیدار با استقلال در جام حذفی!

انصراف فولاد هرمزگان از دیدار با استقلال در جام حذفی!
کد خبر : 1735430
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه فولاد هرمزگان با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان لیگ، از عدم حضور در دیدار مقابل استقلال در جام حذفی خبر داد.

به گزارش ایلنا، فولاد هرمزگان که قرار بود در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران به مصاف استقلال تهران برود، با اعلام رسمی به سازمان لیگ، از حضور در این مسابقه انصراف داد.

بر اساس پیگیری‌ها، تعویق زمان برگزاری این دیدار که پیش‌تر برای ۲۹ آبان برنامه‌ریزی شده بود و سپس به ۲۱ دی‌ماه موکول شد، باعث به‌هم‌ریختگی کامل برنامه مسابقات فولاد هرمزگان در لیگ دسته دوم شده است. این تغییر، فشار مسابقات را برای شاگردان رضا مرتضی‌زاده به‌طور قابل توجهی افزایش داده و آنها را ناچار به انجام بازی‌ها در فواصل زمانی کوتاه کرده است.

فشردگی مسابقات، مشکلات مربوط به سفرهای طولانی، نبود پروازهای چارتر، زمین‌های غیراستاندارد و چمن‌های مصنوعی از جمله چالش‌هایی است که به گفته مسئولان باشگاه، منجر به مصدومیت چند بازیکن کلیدی فولاد شده است. در چنین شرایطی، کادر فنی و مدیریت باشگاه تصمیم گرفته‌اند تمرکز اصلی خود را بر رقابت‌های لیگ دسته دوم و هدف صعود به لیگ یک بگذارند.

سرمربی فولاد هرمزگان با تأیید این تصمیم اعلام کرده که تغییرات ناگهانی در برنامه مسابقات، فشار غیرمنطقی به تیم وارد کرده و ادامه این روند به ضرر بازیکنان تمام می‌شود. او تأکید کرده با وجود مکاتبه باشگاه برای اصلاح برنامه بازی‌های لیگ، این درخواست مورد موافقت قرار نگرفته است.

در نهایت، فولاد هرمزگان با تصمیم کادر فنی و اولویت دادن به اهداف لیگ، از حضور در دیدار جام حذفی مقابل استقلال انصراف داده و این موضوع به صورت رسمی به سازمان لیگ اعلام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی