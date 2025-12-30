خبرگزاری کار ایران
گل تراکتوری‌ها در نیمه اول مردود شد

تراکتور در نیمه اول یک بار دروازه ملوان را باز کرد اما اتاق وی‌ای‌ار خطا اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، گل تیم تراکتور در دیدار مقابل ملوان بندرانزلی به دلیل خطای هلیلوویچ مردود اعلام شد تا یکی از صحنه‌های بحث‌برانگیز نیمه نخست رقم بخورد.

در دقیقه ۳۲ مسابقه، در حالی که حسین صادقی، بازیکن ملوان، پس از برخورد با هلیلوویچ نقش بر زمین شده بود، تراکتوری‌ها خیلی سریع بازی را ادامه دادند و یک ضدحمله برق‌آسا را شکل دادند. در این صحنه، مهدی هاشم‌نژاد با یک پاس عمقی دقیق، امیرحسین حسین‌زاده را در موقعیت مناسب قرار داد. حسین‌زاده پس از کنترل توپ، با هوشمندی دروژدک را صاحب موقعیت کرد و این مهاجم با ضربه‌ای دقیق توپ را به تور دروازه ملوان رساند تا ورزشگاه برای لحظاتی به وجد بیاید.

با این حال، شادی تراکتوری‌ها دوام چندانی نداشت. داور مسابقه پس از مشورت با اتاق وی‌ای‌آر و بازبینی صحنه، به این نتیجه رسید که پیش از شکل‌گیری ضدحمله، هلیلوویچ روی حسین صادقی مرتکب خطا شده است. به همین دلیل، گل به ثمر رسیده مردود اعلام شد و بازی با اعلام خطا به سود ملوان ادامه پیدا کرد.

این تصمیم با اعتراض بازیکنان تراکتور همراه شد اما تیم داوری پس از بررسی تصاویر، نظر نهایی خود را اعلام کرد تا یکی از حساس‌ترین تصمیمات بازی در نیمه اول به کمک وی‌ای‌آر حل شود.

انتهای پیام/
