یحیی گلمحمدی وینگر پرسپولیس را میخواهد
زمزمههایی در مورد جدایی فرشاد احمدزاده به مقصد فولاد به گوش میرسد.
به گزارش ایلنا، آینده فرشاد احمدزاده در پرسپولیس بیش از هر زمان دیگری در هالهای از ابهام قرار گرفته و حالا زمزمههایی جدی از پایان همکاری او با سرخپوشان پایتخت به گوش میرسد. وینگری که فصل را در شرایطی خاص و زیر فشار قابل توجه هواداران آغاز کرد، حالا ممکن است با یک تصمیم مهم، مسیر فوتبالیاش را تغییر دهد و دوباره پیراهن فولاد خوزستان را بر تن کند.
احمدزاده فصل بیستوپنجم را با شرایطی عجیب شروع کرد. او با اصرار وحید هاشمیان در سمت چپ خط دفاعی، در شش هفته ابتدایی لیگ در پست غیرتخصصی دفاع چپ به میدان رفت. تصمیمی که هم او را تحت فشار فنی قرار داد و هم باعث شد خیلی زود سیبل انتقادات شود. با تغییر کادرفنی و حضور اوسمار ویهرا، شرایط فرشاد تا حدی تغییر کرد اما رقابت سنگین در پست وینگر باعث شد او برای هر دقیقه حضور در زمین بجنگد.
در مجموع، احمدزاده در نیمفصل اول ۱۲ بازی در لیگ برای پرسپولیس انجام داد و ۷۰۶ دقیقه در زمین حضور داشت. ترافیک شدید در پست وینگر، جایگاه فرشاد را بیش از پیش متزلزل کرد.
در این میان، شنیدهها حاکی از آن است که یحیی گلمحمدی برای تقویت فولاد، نگاهی جدی به شاگرد سابق خود دارد. احمدزاده که پیش از این سابقه بازی در فولاد را هم در کارنامه دارد، گزینهای آشنا برای یحیی و فولاد محسوب میشود. بازیکنی که شاید بتواند در سیستم او دوباره احیا شود. گفته میشود مذاکرات اولیه در جریان است و احتمال فسخ توافقی احمدزاده با پرسپولیس، سناریویی محتمل به نظر میرسد.
اگر این انتقال نهایی شود، فرشاد احمدزاده نیم فصل دوم لیگ را در تیمی آغاز خواهد کرد که خاطرات خوشی در آنجا دارد. در نهایت باید دید تصمیم اوسمار و خود احمدزاده در این باره چه خواهد بود.
نکته مهم اینکه فرشاد احمدزاده که در سه مقطع مختلف پیراهن پرسپولیس را پوشیده با ترک اردوگاه سرخ در ۳۳ سالگی دیگر هیچوقت نمیتواند به تیم محبوب خود بازگردد و این موضوع نیز میتواند در تصمیم او اثرگذار باشد.