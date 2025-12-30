خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یحیی گل‌محمدی وینگر پرسپولیس را می‌خواهد

یحیی گل‌محمدی وینگر پرسپولیس را می‌خواهد
کد خبر : 1735315
لینک کوتاه کپی شد.

زمزمه‌هایی در مورد جدایی فرشاد احمدزاده به مقصد فولاد به گوش می‌رسد.

به گزارش ایلنا، آینده فرشاد احمدزاده در پرسپولیس بیش از هر زمان دیگری در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و حالا زمزمه‌هایی جدی از پایان همکاری او با سرخ‌پوشان پایتخت به گوش می‌رسد. وینگری که فصل را در شرایطی خاص و زیر فشار قابل توجه هواداران آغاز کرد، حالا ممکن است با یک تصمیم مهم، مسیر فوتبالی‌اش را تغییر دهد و دوباره پیراهن فولاد خوزستان را بر تن کند.

احمدزاده فصل بیست‌وپنجم را با شرایطی عجیب شروع کرد. او با اصرار وحید هاشمیان در سمت چپ خط دفاعی، در شش هفته ابتدایی لیگ در پست غیرتخصصی دفاع چپ به میدان رفت. تصمیمی که هم او را تحت فشار فنی قرار داد و هم باعث شد خیلی زود سیبل انتقادات شود. با تغییر کادرفنی و حضور اوسمار ویه‌را، شرایط فرشاد تا حدی تغییر کرد اما رقابت سنگین در پست وینگر باعث شد او برای هر دقیقه حضور در زمین بجنگد.

در مجموع، احمدزاده در نیم‌فصل اول ۱۲ بازی در لیگ برای پرسپولیس انجام داد و ۷۰۶ دقیقه در زمین حضور داشت. ترافیک شدید در پست وینگر، جایگاه فرشاد را بیش از پیش متزلزل کرد.

در این میان، شنیده‌ها حاکی از آن است که یحیی گل‌محمدی برای تقویت فولاد، نگاهی جدی به شاگرد سابق خود دارد. احمدزاده که پیش از این سابقه بازی در فولاد را هم در کارنامه دارد، گزینه‌ای آشنا برای یحیی و فولاد محسوب می‌شود. بازیکنی که شاید بتواند در سیستم او دوباره احیا شود. گفته می‌شود مذاکرات اولیه در جریان است و احتمال فسخ توافقی احمدزاده با پرسپولیس، سناریویی محتمل به نظر می‌رسد.

اگر این انتقال نهایی شود، فرشاد احمدزاده نیم فصل دوم لیگ را در تیمی آغاز خواهد کرد که خاطرات خوشی در آنجا دارد. در نهایت باید دید تصمیم اوسمار و خود احمدزاده در این باره چه خواهد بود. 

نکته مهم اینکه فرشاد احمدزاده که در سه مقطع مختلف پیراهن پرسپولیس را پوشیده با ترک اردوگاه سرخ در ۳۳ سالگی دیگر هیچوقت نمی‌تواند به تیم محبوب خود بازگردد و این موضوع نیز می‌تواند در تصمیم او اثرگذار باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی