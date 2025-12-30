پرسپولیس با گالاتاسرای همدرد شد!

به گزارش ایلنا، گالاتاسرای در سال‌های اخیر بارها تلاش کرده در پنجره زمستانی ترکیب خود را ترمیم کند، اما بسیاری از این خریدها نه‌تنها به تیم کمک نکرده‌اند، بلکه به نمونه‌ای از هزینه‌های بی‌حاصل تبدیل شده‌اند. در میان این فهرست، سرژ اوریه به‌عنوان یکی از بارزترین مثال‌ها معرفی شده؛ مدافعی با کارنامه درخشان اروپایی که در استانبول نتوانست حتی نزدیک به انتظارات ظاهر شود و خیلی زود از چرخه تأثیرگذاری خارج شد.

نکته جالب اینجاست که همین سناریو، با فاصله‌ای کوتاه در پرسپولیس هم تکرار شد. سرژ اوریه با سر و صدای فراوان و به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خریدهای خارجی تاریخ لیگ برتر ایران به جمع سرخ‌پوشان تهران اضافه شد، اما نا‌آمادگی بدنی، مصدومیت‌های متوالی و درگیری با بیماری هپاتیت باعث شد او بخش عمده‌ای از فصل را از دست بدهد و عملاً نتواند جایگاهی ثابت در ترکیب پرسپولیس پیدا کند.

در گزارش Sporx تأکید شده که گالاتاسرای در پنجره‌های زمستانی گذشته، بازیکنانی مانند اوریه را جذب کرده که «نام بزرگ‌تری از عملکردشان» داشته‌اند؛ موضوعی که حالا برای پرسپولیس هم به یک تجربه مشترک با جذب او در تابستان تبدیل شده است. هر دو باشگاه، با امید استفاده از تجربه بین‌المللی این مدافع ساحل عاجی وارد معامله شدند، اما در نهایت با خروجی‌ای بسیار کمتر از انتظار روبه‌رو شدند و نکته جالب اینکه آرزوی پرسپولیس در احیای او در حد خیال باقی ماند.

به این ترتیب، سرژ اوریه حالا به نمادی از یک اتفاق مشترک برای پرسپولیس و گالاتاسرای تبدیل شده است. ستاره‌ای با رزومه سنگین اروپایی که در دو باشگاه پرطرفدار گالا و پرسپولیس نتوانست تأثیر تعیین‌کننده‌ای بگذارد و نامش بیش از آنکه با موفقیت گره بخورد، با نقل‌وانتقالات ناموفق همراه شد.

