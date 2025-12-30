ویتینیا: دوست دارم شبیه اینیستا و مودریچ باشم
ویتینیا، هافبک پرتغالی پاریسنژرمن، پس از دریافت جایزه بهترین هافبک سال ۲۰۲۵ در مراسم گلوبساکر دبی، از فصل تاریخی تیمش، نقش محوری بازی جمعی و رؤیاهای پیشرو سخن گفت.
به گزارش ایلنا، ویتور ماچادو فریرا ملقب به ویتینیا، هافبک ۲۵ ساله پاریسنژرمن، در گفتوگویی با مارکا پس از دریافت جایزه بهترین هافبک سال ۲۰۲۵، از فصلی گفت که در آن پی اس جی با کسب ۶ عنوان از ۷ جام ممکن، فوتبال اروپا و جهان را تحتتأثیر قرار داد؛ فصلی که تنها جام از دسترفتهاش، جام باشگاههای جهان و شکست برابر چلسی در فینال بود. ویتینیا که فصل درخشانی را پشت سر گذاشت و حتی به رتبه سوم توپ طلا رسید، گفت تمرکزش همچنان روی ادامه مسیر با لوئیس انریکه و همتیمیهاست.
او درباره «تقریباً کامل» بودن فصل ۲۰۲۵ اظهار کرد: «بله، فصل تقریباً بینقصی بود. به فینال جام جهانی باشگاهها رسیدیم اما آن را از دست دادیم و باید منصف بود؛ چلسی بهتر بود. با این حال، سال ۲۰۲۵ برای ما عالی بود و حالا باید به دنبال بیشتر از این باشیم و اگر شد، همین شش جام را هم ارتقا بدهیم.»
ویتینیا قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را ویژهترین دستاورد فصل دانست و افزود: «بردن لیگ قهرمانان رویای هر فوتبالیستی است. اینکه این جام را با پی اس جی و برای هوادارانی که سالها منتظرش بودند به دست آوردیم، خاطرهای فراموشنشدنی برای من است.»
هافبک پرتغالی در پاسخ به چرایی برتری جمعی پاری سن ژرمن گفت: «راز موفقیت ما همین است؛ اول تیم. وقتی جمع را در اولویت میگذاری، افتخارات فردی خودبهخود میآیند. همیشه برای بردن تیم بازی میکنم و بعد این جوایز طبیعی است که سراغت بیاید.»
او درباره نقشش در سیستم لوئیس انریکه نیز توضیح داد: «در پی اس جی کسی غیرقابلجایگزین نیست. ما نشان دادهایم حتی با غیبت چند بازیکن هم رقابتی میمانیم. از نظر من، یا همه ضروری هستیم یا هیچکدام.»
ویتینیا درباره توجه و تقدیر فردی پس از این فصل استثنایی گفت: «امسال بیش از هر زمان دیگری این را حس کردم. ۲۰۲۵ سال جهش واقعی من بود، هرچند پیشتر هم فصلهای خوبی داشتم. خوشحالم که زحماتم دیده میشود.»
او درباره خواستههای لوئیس انریکه از خودش تصریح کرد: «موارد فنی زیادی تمرین میکنیم، اما چیزی که هیچوقت نباید کم باشد، تعهد است؛ در این زمینه هیچکس حق ندارد کمکاری کند.»
ستاره PSG الگوهایش در خط میانی را آندرس اینیستا و لوکا مودریچ معرفی کرد و درباره لذتبخشترین بخش بازیاش گفت: «دوست دارم توپ زیر پایم باشد و حس کنم جریان بازی حول من میچرخد؛ اینکه بدانم چه زمانی سرعت بدهم، کی بازی را آرام کنم یا مالکیت را حفظ کنم. گلزدن خاص است، اما مدیریت بازی را بیشتر دوست دارم.»
در پایان، ویتینیا با اشاره به جام جهانی پیشرو گفت: «قطعاً شانس داریم. پرتغال تیم بسیار خوبی دارد و از مدعیان است. باید دوباره با PSG برای همه جامها بجنگیم، رشد کنیم و تلاش کنیم جام جهانی را هم ببریم. کار سختی است، جزئیات و حتی کمی شانس میخواهد؛ اما شانس هم با کار و تلاش به دست میآید و ما دوباره برایش کار خواهیم کرد.»