خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازی تراکتور در هوای برفی برگزار می‌شود

بازی تراکتور در هوای برفی برگزار می‌شود
کد خبر : 1735253
لینک کوتاه کپی شد.

بازی معوقه تراکتور و ملوان با وجود بارش برف نیز برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، شب گذشته تبریز در حالی سفیدپوش شد که همه در انتظار برگزاری دیدار تیمهای تراکتور و ملوان هستند. این بارش برف و برودت هوا سوالاتی را در باره احتمال لغو مسابقه هم شکل داد. 

اما سخنگوی سازمان لیگ در این خصوص گفت: دیدار تراکتور و ملوان برگزار می‌شود و تمهیدات لازم دیده شده بود. از شب گذشته  زمین کاور شده بود و ورودی‌های زمین که دچار برف‌گرفتگی شده بود، پاکسازی شد. 

وی افزود: کاورها امروز برداشته می‌شود و دیدار ساعت ۳ برگزار می‌شود. زمین چمن هم ان‌شاءالله مشکلی ندارد. شب گذشته ۷ الی ۸ سانتی برف آمده بود ولی الان هوا آفتابی است.

او در مورد مکان برگزاری دیدار استقلال و فولاد هرمزگان عنوان کرد: احتمال زیاد این دیدار در ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار می‌شود. برخی مشکلاتی داشت که گفته‌ایم آن‌ها را برطرف کنند. هفته دیگر بررسی خواهیم داشت و ان‌شاءالله بازی را برگزار می‌کنیم. این ورزشگاه شرایط برگزاری مسابقه را دارد ولی برخی اصلاحات داشت که گفتیم اصلاح کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی