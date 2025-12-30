به گزارش ایلنا، شب گذشته تبریز در حالی سفیدپوش شد که همه در انتظار برگزاری دیدار تیمهای تراکتور و ملوان هستند. این بارش برف و برودت هوا سوالاتی را در باره احتمال لغو مسابقه هم شکل داد.

اما سخنگوی سازمان لیگ در این خصوص گفت: دیدار تراکتور و ملوان برگزار می‌شود و تمهیدات لازم دیده شده بود. از شب گذشته زمین کاور شده بود و ورودی‌های زمین که دچار برف‌گرفتگی شده بود، پاکسازی شد.

وی افزود: کاورها امروز برداشته می‌شود و دیدار ساعت ۳ برگزار می‌شود. زمین چمن هم ان‌شاءالله مشکلی ندارد. شب گذشته ۷ الی ۸ سانتی برف آمده بود ولی الان هوا آفتابی است.

او در مورد مکان برگزاری دیدار استقلال و فولاد هرمزگان عنوان کرد: احتمال زیاد این دیدار در ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار می‌شود. برخی مشکلاتی داشت که گفته‌ایم آن‌ها را برطرف کنند. هفته دیگر بررسی خواهیم داشت و ان‌شاءالله بازی را برگزار می‌کنیم. این ورزشگاه شرایط برگزاری مسابقه را دارد ولی برخی اصلاحات داشت که گفتیم اصلاح کنند.

انتهای پیام/