گلگهر خواهان جذب ستاره ناراضی استقلال شد
در شرایطی که ابوالفضل جلالی طی هفتههای اخیر جایگاه خود را در ترکیب استقلال از دست داده، باشگاه گلگهر سیرجان با نظر مستقیم مهدی تارتار خواهان جذب این مدافع چپ آبیپوشان شده است.
به گزارش ایلنا، وضعیت ابوالفضل جلالی در استقلال وارد مرحلهای تازه شده است. این مدافع چپ که در ابتدای فصل از گزینههای مورد اعتماد ریکاردو ساپینتو به شمار میرفت، بهتدریج از ترکیب اصلی فاصله گرفت و در هفتههای اخیر، حسین گودرزی به انتخاب نخست کادرفنی در پست دفاع چپ تبدیل شده است.
کاهش نقش جلالی به حدی بوده که او در دو دیدار اخیر استقلال مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ و همچنین بازی هفته پانزدهم لیگ برتر برابر گلگهر سیرجان، حتی در فهرست مسابقه نیز قرار نگرفت؛ موضوعی که گمانهزنیها درباره آینده این بازیکن را افزایش داده است.
در سال منتهی به جام جهانی، جلالی بهدنبال حضور مستمر در ترکیب تیمش است و گفته میشود ادامه این شرایط، شانس او را برای حفظ جایگاهش در سطح اول فوتبال تحت تأثیر قرار میدهد. از همین رو، تمایل این بازیکن برای حضور در تیمی که فرصت بازی بیشتری در اختیارش قرار دهد، قابل پیشبینی به نظر میرسد.
در این راستا، باشگاه گلگهر سیرجان با درخواست مهدی تارتار، سرمربی این تیم، شرایط جذب ابوالفضل جلالی را بررسی کرده و بهعنوان یکی از گزینههای تقویت سمت چپ خط دفاعی خود او را زیر نظر گرفته است. با توجه به نیاز فنی گلگهر و شرایط فعلی جلالی در استقلال، باید دید در روزهای آینده چه تصمیمی درباره این انتقال احتمالی گرفته خواهد شد.