خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گل‌گهر خواهان جذب ستاره ناراضی استقلال شد

گل‌گهر خواهان جذب ستاره ناراضی استقلال شد
کد خبر : 1735162
لینک کوتاه کپی شد.

در شرایطی که ابوالفضل جلالی طی هفته‌های اخیر جایگاه خود را در ترکیب استقلال از دست داده، باشگاه گل‌گهر سیرجان با نظر مستقیم مهدی تارتار خواهان جذب این مدافع چپ آبی‌پوشان شده است.

به گزارش ایلنا، وضعیت ابوالفضل جلالی در استقلال وارد مرحله‌ای تازه شده است. این مدافع چپ که در ابتدای فصل از گزینه‌های مورد اعتماد ریکاردو ساپینتو به شمار می‌رفت، به‌تدریج از ترکیب اصلی فاصله گرفت و در هفته‌های اخیر، حسین گودرزی به انتخاب نخست کادرفنی در پست دفاع چپ تبدیل شده است.

کاهش نقش جلالی به حدی بوده که او در دو دیدار اخیر استقلال مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ و همچنین بازی هفته پانزدهم لیگ برتر برابر گل‌گهر سیرجان، حتی در فهرست مسابقه نیز قرار نگرفت؛ موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره آینده این بازیکن را افزایش داده است.

در سال منتهی به جام جهانی، جلالی به‌دنبال حضور مستمر در ترکیب تیمش است و گفته می‌شود ادامه این شرایط، شانس او را برای حفظ جایگاهش در سطح اول فوتبال تحت تأثیر قرار می‌دهد. از همین رو، تمایل این بازیکن برای حضور در تیمی که فرصت بازی بیشتری در اختیارش قرار دهد، قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد.

در این راستا، باشگاه گل‌گهر سیرجان با درخواست مهدی تارتار، سرمربی این تیم، شرایط جذب ابوالفضل جلالی را بررسی کرده و به‌عنوان یکی از گزینه‌های تقویت سمت چپ خط دفاعی خود او را زیر نظر گرفته است. با توجه به نیاز فنی گل‌گهر و شرایط فعلی جلالی در استقلال، باید دید در روزهای آینده چه تصمیمی درباره این انتقال احتمالی گرفته خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی