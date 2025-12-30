خبرگزاری کار ایران
تصمیم مهم پیش روی بمب سابق پرسپولیس

یاسین سلمانی یکی از بازیکنانی است که ممکن است در زمستان از پرسپولیس جدا شود.

به گزارش ایلنا، یاسین سلمانی یکی از بازیکنانی است که نامش در دو فصل اخیر بیش از آنکه با درخشش در زمین گره بخورد، با انتظار بازگشت و احیای او همراه بوده است.

هافبک جوان پرسپولیس که پس از مصدومیت سنگین رباط صلیبی در ابتدای لیگ بیست و چهارم به میادین بازگشت، هنوز نتوانسته به همان سطحی برسد که پیش از آسیب‌دیدگی از او دیده می‌شد و همین موضوع باعث شده در دوره‌های مختلف کمتر در کانون توجه کادر فنی قرار بگیرد.

سلمانی در این مدت با چهار سرمربی مختلف در پرسپولیس کار کرده؛ از گاریدو و کارتال گرفته تا وحید هاشمیان و حالا اوسمار ویه‌را. با این حال، در هیچ‌کدام از این مقاطع نتوانست جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی یا حتی چرخش بازیکنان به دست بیاورد و اغلب یا نیمکت‌نشین بود یا از لیست مسابقات کنار گذاشته می‌شد. واقعیتی که نشان می‌دهد بازگشت کامل او از نظر فنی و بدنی هنوز اتفاق نیفتاده است.

با این حال، نگاه باشگاه پرسپولیس به یاسین سلمانی همچنان همراه با صبر و احتیاط است. دلیل اصلی این رویکرد، سن پایین این بازیکن و شرایط قراردادی اوست. سلمانی هنوز سهمیه لیست بزرگسال را پر نمی‌کند و از این جهت، نگه داشتنش برای باشگاه هزینه فنی بالایی ندارد. به همین خاطر، پرسپولیس قصد ندارد به سادگی قید این هافبک جوان را بزند؛ بازیکنی که در صورت رسیدن به فرم ایده‌آل، می‌تواند یک سرمایه مهم برای آینده باشد.

در حال حاضر دو سناریو پیش روی یاسین سلمانی قرار دارد؛ یا به صورت قرضی راهی تیمی می‌شود که فرصت بازی بیشتری در اختیارش بگذارد تا دوباره به ریتم مسابقه برگردد، یا اینکه در پرسپولیس می‌ماند و تلاش می‌کند در فضایی پرفشارتر، مسیر بازگشتش را ادامه دهد. تصمیم نهایی در این خصوص به شرایط نقل‌وانتقالات، پیشنهادهای احتمالی و نظر نهایی اوسمار ویه‌را بستگی دارد.

آنچه مشخص است این است که پرسپولیس هنوز پرونده یاسین سلمانی را نبسته و آینده این هافبک جوان، همچنان باز و قابل تغییر است.

