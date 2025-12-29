پیشنهاد پرسپولیس به مدافع ملی پوش

به گزارش ایلنا، پرسپولیس برای بازار نقل و انتقالات زمستانی مطابق خواسته‌های اوسمار ویرا پیش می‌رود و از این رو ارسال پیشنهادات مختلف به بازیکنان مدنظر این مربی برزیلی آغاز شده است.

در جدیدترین اقدام این باشگاه تهرانی سراغ یکی از بازیکنان آینده دار لیگ برتر فوتبال رفته که در تیم شمس آذر قزوین درخشش قابل توجهی داشته است.

فرزین معامله‌گری که در ترکیب شمس آذر جایگاه ثابتی دارد مورد توجه اوسمار قرار گرفته و از این رو پیشنهاد برای جذب این بازیکن به باشگاه او ارسال شده است.

تعیین تکلیف این بازیکن که تحت قرار شمس آذر قرار دارد با این باشگاه است و مدافع 21 ساله که سابقه عضویت در تیم ملی امید را هم دارد باید در انتظار گفتگوهای مدیران دو باشگاه باشد.

معامله گری در حال حاضر همراه با شاگردان امید روانخواه به دبی سفر کرده و در اردوی تیم امید حضور دارد. هفتمین دوره جام ملت‌های آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال، از ۶ تا ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶(۱۶ دی تا ۴ بهمن ۱۴۰۴) در ۲ شهر جده و ریاض برگزار خواهد شد.

شاگردان امید روانخواه پس از برگزاری اردوی شش روزه خود را در امارات از ۷ تا ۱۳ دی در دبی آغاز کرده و پس از برگزاری یک بازی دوستانه مقابل تیم زیر ۲۳ سال چین در تاریخ ۱۱ دی، روز ۱۳ دی به عربستان سفر می‌کنند.

