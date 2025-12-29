فوری: ترابی با تراکتور دو ساله تمدید کرد!

خبرگزاری کار ایران
اولین بمب نقل و انتقالات زمستانی ایران

مهدی ترابی، هافبک ملی پوش تراکتور تبریز، برای ادامه همکاری با این باشگاه به توافق دست پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، با شروع شدن رسمی نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر فوتبال ایران باشگاه تراکتور تبریز در اولین اقدام دست به حرکتی بزرگ زد و تصمیم به حفظ یکی از ارزشمندترین بازیکنان ترکیب فعلی تحت هدایت دراگان اسکوچیچ گرفت.

بر اساس منابع خبری ایلنا، تراکتور به جای خرید بازیکنان جدید برای تقویت ترکیب فعلی، تصمیم به حفظ ستاره‌هایش گرفته و بر همین اساس مهدی ترابی با قرمزپوشان تبریزی برای تمدید قرارداد دو ساله به توافق نهایی دست پیدا کرده است.

اقدام بزرگ باشگاه تبریزی در حالی صورت می‌گیرد که ترابی از زمان پایان همکاری با پرسپولیس امکان داشت مجددا با پیشنهاد این باشگاه مواجه شود و بر همین اساس تمدید قرارداد به مدت دو فصل دیگر برای پایان هرگونه شایعه‌ای درباره آینده این بازیکن انجام شد.

ترابی در تیرماه سال گذشته به دومین دوره حضورش در جمع سرخپوشان تهرانی پس از چهار فصل پایان داد و در جابجایی پرسروصدایی به تیم تبریزی منتقل شد. ترابی پیش از آن به مدت دو فصل ۱۳۹۷–۱۳۹۹ در پرسپولیس حضور داشت و سپس به العربی قطر رفت که بعد از یک فصل، به پرسپولیس بازگشت.

ترابی در اولین فصل حضور در تراکتور در مجموع 38 بازی در تمامی رقابت‌ها، آمار بسیار قابل قبولی داشت و در کنار 5 گل زده 13 پاس گل هم ارسال کرده بود. در فصل جاری هم آمار او افت زیادی نداشته و طی 17 بازی در همه رقابت‌ها 2 گل زده و 2 پاس گل هم ارسال کرده است.

به این ترتیب اولین  بمب نقل و انتقالات زمستانی لیگ برتر فوتبال ایران با مهدی ترابی و باشگاه تراکتور سروصدا کرد و باید دید این باشگاه که علاقه زیادی به تکرار قهرمانی فصل گذشته دارد در روزهای آینده چه برنامه‌هایی برای طرفدارانش دارد.

