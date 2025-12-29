خبرگزاری کار ایران
رئال مادرید درِ خروجی را بست: این ستاره فروشی نیست

باشگاه رئال مادرید هرگونه احتمال جدایی فرانکو ماستانتونو را رد کرد و اعلام شد این بازیکن آرژانتینی جایی در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باشگاه ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، آینده فرانکو ماستانتونو در شرایط فعلی به‌طور کامل با رئال مادرید گره خورده است. این بازیکن جوان آرژانتینی در ماه‌های اخیر توجه چند باشگاه اروپایی را به خود جلب کرده و حتی ناپولی نیز درباره امکان جذب قرضی او پرس‌وجوهایی انجام داده بود، اما پاسخ مدیران رئال مادرید قاطع و بدون ابهام بوده و هرگونه مذاکره در این زمینه منتفی اعلام شده است.

ماستانتونو یکی از مهره‌های کلیدی در برنامه‌ریزی بلندمدت رئال مادرید محسوب می‌شود و کادرفنی و مدیران باشگاه اعتماد کاملی به توانایی‌های فنی و آینده او دارند. عملکرد درخشانش در ریورپلاته و سرمایه‌گذاری سنگین بیش از ۶۰ میلیون یورویی رئال در تابستان گذشته، که با پیشی گرفتن از رقیبی چون پاری‌سن‌ژرمن همراه بود، جایگاه ویژه این بازیکن را در پروژه ورزشی باشگاه نشان می‌دهد.

این هافبک جوان پس از ورود به فوتبال اروپا، خیلی زود خود را مطرح کرد و تنها پس از دو هفته توانست به ترکیب اصلی تیم ژابی آلونسو راه پیدا کند. او چند روز بعد نیز به عنوان دومین بازیکن جوان تاریخ باشگاه، نخستین بازی خود را در لیگ قهرمانان اروپا انجام داد. شخصیت فردی و نمایش‌های مطمئنش باعث شد فرصت‌های بیشتری در اختیار او قرار بگیرد.

در ادامه، ماستانتونو نخستین گل خود را برابر لوانته به ثمر رساند و در سن ۱۸ سال و ۴۰ روزگی به چهارمین گلزن جوان تاریخ رئال مادرید در لالیگا تبدیل شد. اهمیت او برای باشگاه تا جایی بود که مدیران رئال تصمیم گرفتند اجازه حضورش در جام جهانی زیر ۲۰ سال را ندهند؛ تورنمنتی که تیم ملی آرژانتین بدون ستاره جوان خود به فینال رسید و در نهایت مغلوب مراکش شد.

اما مسیر این بازیکن در سوم نوامبر دچار وقفه شد؛ جایی که مصدومیت کشاله ران او را مجبور به توقف و آغاز روندی حساس و زمان‌بر برای بازگشت کرد. این نوع آسیب‌دیدگی نیازمند صبر، مدیریت دقیق فشار تمرینی و بازگشتی تدریجی است و به همین دلیل مستعدانتونو در هفته‌های اخیر فرصت چندانی برای بازی پیدا نکرده است.

با وجود این شرایط، هدف او تغییری نکرده و همچنان مصمم است با آغاز سال ۲۰۲۶، روند سازگاری خود با فوتبال اروپا را تثبیت کرده و سهم مؤثری در موفقیت‌های رئال مادرید داشته باشد. این سال برای او چالش‌های ملی مهمی نیز به همراه دارد؛ دیدار فینالیسیما برابر اسپانیا در ماه مارس و سپس حضور احتمالی در جام جهانی با تیم ملی آرژانتین در ماه ژوئن.

