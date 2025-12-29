خبرگزاری کار ایران
برگزاری جلسه فنی تیم ملی امید در دومین روز اردوی دبی

برگزاری جلسه فنی تیم ملی امید در دومین روز اردوی دبی
ملی‌پوشان امید ظهر امروز(دوشنبه) در دومین روز اردوی دبی یک جلسه فنی برگزار کردند.

به گزارش ایلنا، ملی‌پوشان تیم امید ایران امروز (دوشنبه) دومین روز از اردوی آماده‌سازی خود را در شهر دبی آغاز کردند.

در نخستین بخش برنامه‌های امروز، اعضای تیم در یک جلسه فنی شرکت کردند که طی آن کادر فنی با هدف ارتقای هماهنگی تاکتیکی و مرور برنامه‌های مدنظر، نکات لازم را در بخش‌های مختلف فنی و تیمی به بازیکنان منتقل کرد.

دومین جلسه تمرینی شاگردان روانخواه نیز از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت محلی در زمین باشگاه ایرانیان برگزار خواهد شد.

