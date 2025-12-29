ساعت بازی تراکتور تغییر کرد

به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای تراکتور و ملوان در حالی برگزار خواهد شد که باتوجه به برودت شدید هوا و کاهش دما به زیر صفر درجه، باشگاه تراکتور درخواست تغییر ساعت مسابقه را داشت که با پاسخ مثبت سازمان لیگ همراه شد.

سازمان لیگ اعلام کرده که دیدار تیمهای تراکتور و ملوان به جای ساعت ۱۶:۳۰ در ساعت ۱۵:۰۰ برگزار خواهد شد تا تماشاگران امکان تماشای این مسابقه را داشته باشند.

این دیدار آخرین بازی نیم فصل تیم تراکتور است که به میزبانی استادیوم یادگار امام برگزار خواهد شد.

