خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساعت بازی تراکتور تغییر کرد

ساعت بازی تراکتور تغییر کرد
کد خبر : 1734712
لینک کوتاه کپی شد.

با تصمیم سازمان لیگ دیدار تیمهای تراکتور و ملوان در ساعت ۱۵:۰۰ برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای تراکتور و ملوان در حالی برگزار خواهد شد که باتوجه به برودت شدید هوا و کاهش دما به زیر صفر درجه، باشگاه تراکتور درخواست تغییر ساعت مسابقه را داشت که با پاسخ مثبت سازمان لیگ همراه شد. 

سازمان لیگ اعلام کرده که دیدار تیمهای تراکتور و ملوان به جای ساعت ۱۶:۳۰ در ساعت ۱۵:۰۰ برگزار خواهد شد تا تماشاگران امکان تماشای این مسابقه را داشته باشند. 

این دیدار آخرین بازی نیم فصل تیم تراکتور است که به میزبانی استادیوم یادگار امام برگزار خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی