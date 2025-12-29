خبرگزاری کار ایران
کاظمی داور بازی سپاهان - استقلال شد

داوران دو دیدار معوقه لیگ برتر در دور رفت فصل جاری مشخص شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران دو بازی معوقه از دور رفت رقابت‌های فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ لیگ برتر مشخص شد که به شرح زیر است: 

سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴

*تراکتور - ملوان بندرانزلی

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی، یعقوب سخندان، احسان اکبری ناظر: علی اصغر مؤمنی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: سعاد وفاپیشه

پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴

*سپاهان اصفهان - استقلال تهران

داور: سیدوحید کاظمی کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، بهمن عبداللهی و حسین زمانی ناظر: محسن ترکی داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک: حسین حسینی

