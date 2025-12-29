یامال مقایسه با رونالدو را رد کرد: میخواهم مسیر خودم را بسازم
لامین یامال، ستاره ۱۸ ساله بارسلونا، پس از کسب جایزه بهترین مهاجم سال در جوایز گلوب ساکر، مقایسههای خود با کریستیانو رونالدو را کمرنگ کرد و تأکید کرد که قصد دارد مسیر منحصربهفرد خود را در فوتبال طی کند.
به گزارش ایلنا، لامین یامال در مراسم اهدای جوایز گلوب ساکر در دبی، پس از دریافت جایزه بهترین مهاجم سال گفت:«بهترین کار این است که خودت را با کسی مقایسه نکنی.»
او افزود:«بازیکنانی مثل کریستیانو رونالدو به این دلیل موفق شدند که خواستند خودشان باشند و خودشان را با دیگران مقایسه نکردند. من میخواهم مسیر خودم را بسازم.»
یامال در سال ۲۰۲۵ یکی از بحثبرانگیزترین نامها برای جوایز فردی بود. او در ردهبندی توپ طلا دوم شد و حالا علاوه بر جایزه بهترین مهاجم، جایزه دیهگو آرماندو مارادونا را نیز از آن خود کرده است. این در حالی است که عثمان دمبله به عنوان بهترین بازیکن مرد سال انتخاب شد و سال فوقالعادهای را با پاریسنژرمن پشت سر گذاشت.
این استعداد ۱۸ ساله بارسلونا، که پیش از ۱۸ سالگی در یورو ۲۰۲۴ هم به میدان رفت و هم گلزنی کرد و با اسپانیا قهرمان شد، یکی از بزرگترین پدیدههای تاریخ فوتبال به شمار میرود. کمتر از ۱۸ ماه پس از آن موفقیتها، او حالا در آستانه فتح جوایز بزرگتر قرار دارد و اگر روند فعلیاش ادامه یابد، شانس بالایی برای کسب توپ طلا و عنوان بهترین بازیکن مرد در آینده نزدیک خواهد داشت.