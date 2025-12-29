واکنش ستاره میلان به رابطه عاطفی با بازیگر مطرح هالیوود
ستاره آمریکایی آثمیلان به گمانهزنیهای اخیر درباره زندگی شخصیاش پایان داد و شایعات مطرحشده درباره ارتباط عاطفی با بازیگر مطرح هالیوود را رد کرد.
به گزارش ایلنا، کریستین پولیشیچ، وینگر آثمیلان و تیم ملی آمریکا، پس از انتشار گسترده شایعاتی درباره رابطه احتمالیاش با سیدنی سوئینی، بازیگر سرشناس آمریکایی، سکوت خود را شکست و این اخبار را «کاملاً ساختگی» دانست.
در روزهای اخیر، برخی رسانهها از جمله گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا مدعی شده بودند پولیشیچ و سوئینی مدتی است وارد رابطه عاطفی شدهاند؛ اخباری که بهسرعت در شبکههای اجتماعی بازتاب یافت و توجه هواداران فوتبال و سینما را به خود جلب کرد. با این حال، ستاره ۲۷ ساله میلان با رد صریح این شایعات، تلاش کرد به گمانهزنیها پایان دهد.
به گزارش میل اسپورت، پولیشیچ با انتشار پیامی کوتاه در صفحه اینستاگرام خود، از رسانهها و کاربران فضای مجازی خواست از انتشار داستانهای جعلی درباره زندگی شخصیاش خودداری کنند. او در این پیام نوشت:«لطفاً انتشار داستانهای ساختگی درباره زندگی شخصی من را متوقف کنید. باید منابع پاسخگو باشند؛ این موضوع میتواند روی زندگی افراد تأثیر بگذارد.»
او همچنین در واکنش به یکی از کامنتها در شبکههای اجتماعی، بار دیگر شایعات مطرحشده را «اخبار جعلی» توصیف کرد و خواستار پایان دادن به این فضاسازیها شد. هرچند پولیشیچ در اظهاراتش بهطور مستقیم به وضعیت فعلی زندگی عاطفی خود اشاره نکرد، اما تأکید او بر تأثیر چنین شایعاتی بر زندگی افراد، بهصورت غیرمستقیم این برداشت را تقویت کرد که رابطهاش با الکسا ملتون، گلفباز حرفهای آمریکایی، همچنان ادامه دارد.