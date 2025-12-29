خبرگزاری کار ایران
جلسه سرنوشت‌ساز هیات مدیره استقلال برای ساپینتو

صبح امروز باشگاه استقلال صحنه برگزاری نشستی مهم و تعیین‌کننده بود که محور اصلی آن، بررسی وضعیت نیمکت آبی‌ها و تصمیم‌گیری درباره آینده ریکاردو ساپینتو عنوان شده است.

به گزارش ایلنا، استقلال در هفته‌های اخیر دو روی کاملاً متفاوت از خود نشان داده؛ آبی‌ها از یک سو با برتری قاطع سه بر صفر مقابل المحرق بحرین، صعود خود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ را قطعی کردند و از سوی دیگر، شب گذشته در هفته پانزدهم لیگ برتر، در ورزشگاه خانگی برابر گل‌گهر سیرجان با نتیجه یک بر صفر شکست خوردند. آیا شکست جایگاه نایب‌قهرمانی نیم‌فصل نخست را از این تیم گرفت و فشارها روی کادر فنی را افزایش داد.

همین نتایج متناقض باعث شد اعضای هیات‌مدیره استقلال از ساعات اولیه امروز تشکیل جلسه دهند تا ضمن بررسی شرایط فنی تیم، درباره ادامه مسیر با ساپینتو به جمع‌بندی برسند. شنیده‌ها حاکی از آن است که این نشست، صرفاً یک جلسه عادی نبوده و تصمیمات آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر آینده نیمکت استقلال داشته باشد.

بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، یکی از سناریوهای مورد بحث در این جلسه، دادن فرصتی محدود به ساپینتو تا دیدار حساس مقابل سپاهان است؛ مسابقه‌ای که پنجشنبه هفته جاری برگزار می‌شود و می‌تواند به آزمونی نهایی برای سرمربی پرتغالی تبدیل شود. در این چارچوب، نتیجه این دیدار نقش کلیدی در تعیین تکلیف ادامه همکاری با او خواهد داشت.

در هر صورت، برگزاری این جلسه در مقطع فعلی نشان می‌دهد صبر مدیران استقلال در حال رسیدن به نقطه تصمیم‌گیری است. حالا همه چیز به خروجی این نشست و البته نتیجه بازی پیش‌رو گره خورده؛ جایی که آینده ساپینتو در استقلال بیش از هر زمان دیگری به حالت تعلیق درآمده است.

