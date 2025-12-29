خبرگزاری کار ایران
آبی‌ها خارج از بازار زمستانی

پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال بسته ماند

پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال بسته ماند
کد خبر : 1734572
با آغاز رسمی نقل‌وانتقالات زمستانی لیگ برتر، وضعیت نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال بدون تغییر باقی مانده و این تیم به دلیل محرومیت قطعی، امکان ثبت قرارداد با بازیکن جدید را ندارد.

به گزارش ایلنا، پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی فوتبال ایران از امروز فعالیت خود را آغاز کرده و تیم‌های لیگ برتری فرصت دارند در مهلتی نزدیک به یک ماه، ترکیب خود را برای نیم‌فصل دوم ترمیم کنند.

بر اساس مقررات سازمان لیگ، هر باشگاه مجاز به جذب حداکثر شش بازیکن جدید در این بازه زمانی است و در صورت تأیید مصدومیت‌های طولانی‌مدت، امکان افزایش سهمیه نیز وجود دارد. همچنین قوانین مربوط به بازیکنان خارجی بدون تغییر باقی مانده و تیم‌ها می‌توانند با رعایت سقف بودجه از سهمیه تعیین‌شده استفاده کنند.

در این میان، شرایط برای استقلال تهران متفاوت از سایر تیم‌هاست. در حالیکه اغلب باشگاه‌های لیگ برتری فعالیت خود را در بازار زمستانی آغاز کرده‌اند و حتی موانع نقل‌وانتقالاتی برخی تیم‌ها برطرف شده، سامانه رسمی فیفا همچنان وضعیت پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال را «بسته» اعلام می‌کند.

محرومیت استقلال ناشی از رأی قطعی فدراسیون جهانی فوتبال در پرونده شکایت منتظر محمد، بازیکن پیشین این تیم است؛ رأیی که به دنبال فسخ غیرموجه قرارداد صادر شده و محرومیت از دو پنجره متوالی نقل‌وانتقالاتی را برای باشگاه به همراه داشته است. 

بر همین اساس، استقلال نه‌تنها در پنجره زمستانی جاری، بلکه در ابتدای فصل آینده نیز امکان جذب بازیکن جدید نخواهد داشت.

اجرایی شدن این حکم، شرایط دشواری را برای کادرفنی استقلال رقم زده است؛ چرا که آبی‌ها باید نیم‌فصل دوم رقابت‌ها را صرفاً با ترکیب فعلی خود ادامه دهند و امکان اعمال تغییرات مبتنی بر جذب بازیکن جدید را نخواهند داشت. این در حالی است که زمزمه‌هایی درباره جدایی احتمالی برخی بازیکنان این تیم نیز شنیده می‌شود.

