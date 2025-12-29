خبرگزاری کار ایران
حضور جالب تیم رقیب در موزه سپاهان

اعضای تیم چادرملو با حضور در موزه سپاهان، امکانات زیرساختی این تیم را تمجید کردند.

به گزارش ایلنا، اعضای تیم فوتبال چادرملو اردکان که برای بازی با سپاهان در اصفهان و ورزشگاه نقش‌جهان حضور پیدا کرده بودند از موزه این باشگاه دیدار کردند و پیراهنی‌را با امضای سعید اخباری و رضا میرزایی تقدیم این موزه کردند.

این بازدید با تمجید اعضای تیم چادرملو همراه بود و رضا میرزایی بازیکن سابق سپاهان در گفتگویی کوتاه عنوان کرد: سپاهان واقعا باشگاه حرفه‌ای است، هر بازیکنی که می‌خواهد لذت فوتبال بازی کردن را تجربه کند حتما باید یک سال اینجا باشد، من که بودم و به غیر از خوبی چیزی ندیدم.

همچنین سعید اخباری سرمربی تیم چادرملو گفت: واقعا فوق‌العادست، باشگاه سپاهان با قدمت و اصالت، امیدوارم که همه ورزشگاه‌ها این سخت افزار را داشته باشند، انشالله که افتخارات سپاهان در سطح آسیا بیشتر شود.

این بازدید پیش از برگزاری مسابقه انجام شد و تمام اعضای تیم چادرملو از امکانات تیم سپاهان و افتخاراتی که این تیم در سال‌های گذشته به دست آورده است و در موزه این تیم حضور داشت دیدن کردند.

