حضور جالب تیم رقیب در موزه سپاهان

به گزارش ایلنا، اعضای تیم فوتبال چادرملو اردکان که برای بازی با سپاهان در اصفهان و ورزشگاه نقش‌جهان حضور پیدا کرده بودند از موزه این باشگاه دیدار کردند و پیراهنی‌را با امضای سعید اخباری و رضا میرزایی تقدیم این موزه کردند.

این بازدید با تمجید اعضای تیم چادرملو همراه بود و رضا میرزایی بازیکن سابق سپاهان در گفتگویی کوتاه عنوان کرد: سپاهان واقعا باشگاه حرفه‌ای است، هر بازیکنی که می‌خواهد لذت فوتبال بازی کردن را تجربه کند حتما باید یک سال اینجا باشد، من که بودم و به غیر از خوبی چیزی ندیدم.

همچنین سعید اخباری سرمربی تیم چادرملو گفت: واقعا فوق‌العادست، باشگاه سپاهان با قدمت و اصالت، امیدوارم که همه ورزشگاه‌ها این سخت افزار را داشته باشند، انشالله که افتخارات سپاهان در سطح آسیا بیشتر شود.

این بازدید پیش از برگزاری مسابقه انجام شد و تمام اعضای تیم چادرملو از امکانات تیم سپاهان و افتخاراتی که این تیم در سال‌های گذشته به دست آورده است و در موزه این تیم حضور داشت دیدن کردند.

انتهای پیام/