با محوریت بررسی وضعیت فنی کلیه تیمها و تقویت تیم بزرگسالان
جلسه هیئتمدیره باشگاه فولاد خوزستان برگزار شد
جلسه هیئتمدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان با حضور تمام اعضا برگزار شد.
به گزارش ایلنا، جلسه هیئتمدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان با حضور مرتضی خاکبازان (رئیس هیئتمدیره)، حمیدرضا گرشاسبی (مدیرعامل و عضو هیئتمدیره)، مهدی امینی (عضو و نایب رئیس هیئتمدیره)، منصور قنبرزاده و مسعود رضاییان (اعضای هیئتمدیره) برگزار شد.
در ابتدای جلسه مرتضی خاکبازان، رئیس هیات مدیره با تاکید بر برنامه ریزی دقیق جهت دستیابی به اهداف باشگاه نکاتی را مطرح کردند و پس از آن حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل گزارشی از عملکرد کلی تیمهای فوتبال باشگاه شامل تیم بزرگسالان، بانوان، فولاد ب و تیمهای پایه ارائه کرد. در این گزارش، شرایط فنی و اداری تیمها، روند فعالیتها و برنامههای پیشروی باشگاه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مدیرعامل باشگاه گزارشی مالی در خصوص وضعیت بدهیهای معوقه، پرداخت هزینههای جاری و انجام تعهدات باشگاه بر اساس قرارداد بازیکنان، کادر فنی و عوامل اجرایی ارائه داد.
در ادامه و با ارتباط تصویری آنلاین با یحیی گلمحمدی سرمربی تیم بزرگسالان، آخرین وضعیت فنی تیم، نتایج کسبشده، نقاط قوت و بخشهای نیازمند تقویت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین درباره برنامههای پیشرو برای ادامه مسابقات و شرایط تیم در نیمفصل دوم گفتوگو شد.
یکی از محورهای اصلی این نشست، موضوع تقویت تیم بزرگسالان در نقلوانتقالات نیمفصل بود که با توجه به شرایط بازار نقل و انتقالات بازیکنان و کمبود بازیکن آزاد در نیم فصل، مقرر شد پیگیریهای لازم برای جذب بازیکنان باکیفیت انجام شود. همچنین موضوع برگزاری اردوی تدارکاتی نیمفصل مطرح شد و مقرر گردید با نظر سرمربی، برنامهریزی لازم برای برگزاری یک اردوی داخلی انجام شود.