به گزارش ایلنا، جلسه هیئت‌مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان با حضور مرتضی خاکبازان (رئیس هیئت‌مدیره)، حمیدرضا گرشاسبی (مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره)، مهدی امینی (عضو و نایب رئیس هیئت‌مدیره)، منصور قنبرزاده و مسعود رضاییان (اعضای هیئت‌مدیره) برگزار شد.

در ابتدای جلسه مرتضی خاکبازان، رئیس هیات مدیره با تاکید بر برنامه ریزی دقیق جهت دستیابی به اهداف باشگاه نکاتی را مطرح کردند و پس از آن حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل گزارشی از عملکرد کلی تیم‌های فوتبال باشگاه شامل تیم بزرگسالان، بانوان، فولاد ب و تیم‌های پایه ارائه کرد. در این گزارش، شرایط فنی و اداری تیم‌ها، روند فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش‌روی باشگاه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مدیرعامل باشگاه گزارشی مالی در خصوص وضعیت بدهی‌های معوقه، پرداخت هزینه‌های جاری و انجام تعهدات باشگاه بر اساس قرارداد بازیکنان، کادر فنی و عوامل اجرایی ارائه داد.

در ادامه و با ارتباط تصویری آنلاین با یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم بزرگسالان، آخرین وضعیت فنی تیم، نتایج کسب‌شده، نقاط قوت و بخش‌های نیازمند تقویت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین درباره برنامه‌های پیش‌رو برای ادامه مسابقات و شرایط تیم در نیم‌فصل دوم گفت‌وگو شد.

یکی از محورهای اصلی این نشست، موضوع تقویت تیم بزرگسالان در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل بود که با توجه به شرایط بازار نقل و انتقالات بازیکنان و کمبود بازیکن آزاد در نیم فصل، مقرر شد پیگیری‌های لازم برای جذب بازیکنان باکیفیت انجام شود. همچنین موضوع برگزاری اردوی تدارکاتی نیم‌فصل مطرح شد و مقرر گردید با نظر سرمربی، برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری یک اردوی داخلی انجام شود.

