خطونشان آرتتا برای منچسترسیتی: آماده نبرد برای قهرمانی هستیم
میکل آرتتا در واکنش به نوسانات اخیر در صدر جدول لیگ برتر، اعلام کرد که آرسنال برای تداوم رقابت شانه به شانه با منچسترسیتی تا آخرین لحظه فصل آمادگی کامل دارد.
به گزارش ایلنا، در حساسترین مقطع فصل، منچسترسیتی که برای اعمال فشار حداکثری بر آرسنال، پیش از این تیم به مصاف ناتینگهام فارست رفته بود، موفق شد با یک پیروزی دیرهنگام موقتاً صدرنشین شود.
در آن دیدار، پس از نیمه اولِ بدون گل، تیانی ریندرز روی پاس تماشایی رایان شرکی قفل دروازه فارست را شکست. هرچند اوماری هاچینسون تنها ۶ دقیقه بعد کار را به تساوی کشاند، اما در فاصله ۷ دقیقه مانده به پایان بازی، بار دیگر درخشش چرکی و ضربه دقیق او از بین پاهای مورگان گیبسوایت، پیروزی ۲ بر یک را برای شاگردان پپ گواردیولا رقم زد. این هشتمین برد متوالی سیتی در تمامی رقابتها بود که نگاهها را به سمت ورزشگاه امارات دوخت تا پاسخ شاگردان آرتتا به این قدرتنمایی دیده شود.
پاسخ قاطع توپچیها در لندن
آرسنال برای بازپسگیری صدر، شروعی طوفانی داشت و تنها ۱۴ دقیقه زمان نیاز بود تا مارتین اودگارد روی پاس بوکایو ساکا، دروازه بارت فربروگن را باز کند. با این حال، توپچیها که در بازیهای اخیر مقابل ولورهمپتون، اورتون و کریستالپالاس نیز از روزهای اوج خود فاصله داشتند، پس از گل اول نتوانستند بازی چشمنوازی ارائه دهند.
در نهایت در دقیقه ۵۲، روی اشتباه فاحش جورجینیو روتر، مهاجم برایتون، آرسنال به گل دوم رسید. روتر در تلاش برای دفع توپ، با ضربه سر توپ را به قعر دروازه خودی فرستاد. در حالیکه آرتتا پیش از بازی از خاطره تلخ تساوی فصل گذشته مقابل برایتون سخن گفته بود، گل دقیقه ۶۴ دیهگو گومز برای مرغان دریایی، یک بار دیگر ترس از دست دادن امتیاز را به جان هواداران انداخت؛ اما در نهایت آرسنال موفق شد این برتری شکننده را حفظ کرده و دوباره به صدر جدول بازگردد.
آرتتا: برای بردن باید کمی زجر کشید!
میکل آرتتا در کنفرانس خبری پس از بازی، با اشاره به تقابل حساس سهشنبه شب مقابل استونویلا (که خود با ۱۱ برد پیاپی و شکست دادن چلسی در اوج آمادگی است)، پیام روشنی برای رقیب دیرینه خود فرستاد. او گفت: «ما فقط میتوانیم روی عملکرد خودمان کنترل داشته باشیم. کارهای مثبت زیادی انجام میدهیم اما معتقدم برای افزایش حاشیه امنیتمان در صدر، هنوز باید پیشرفت کنیم.»
وی افزود: «ما به بازگشت بازیکنان مصدوم نیاز داریم تا گزینههای بیشتری در اختیار داشته باشیم و شادابی تیم را حفظ کنیم. بازی کردن در هر سه روز یک چالش بزرگ است، اما ما کاملاً برای آن آماده هستیم.»
سرمربی آرسنال در پاسخ به سوالی درباره جو متشنج و پر استرس ورزشگاه پس از دریافت گل از برایتون، تصریح کرد: «این استرس ناشی از اشتیاق شدید ما برای پیروزی است. همه ما به شدت تشنه برد هستیم. در آن لحظات نمیخواستم آنچه را به دست آورده بودیم از دست بدهیم. ما باید برای زدن گلهای بیشتر تلاش میکردیم و آرامش بیشتری به خرج میدادیم. دو فرصت فوقالعاده برای سه بر یک کردن بازی داشتیم که اگر گل میشد، شرایط متفاوت بود. چون از آنها استفاده نکردیم، مجبور شدیم تا پایان بازی کمی زجر بکشیم.»