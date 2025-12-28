شب تاریخی CR7؛ رونالدو یک قدم تا رکورد افسانهای النصر
کریستیانو رونالدو با دبل مقابل الاخدود، هم النصر را به دهمین برد متوالی رساند و هم فاصلهاش تا شکستن رکورد گلزنی تاریخ باشگاه را به سه گل کاهش داد.
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو بار دیگر ستاره بیچونوچرای النصر بود و با به ثمر رساندن دو گل، نقش اصلی پیروزی قاطع ۳ بر صفر زردپوشان برابر الاخدود در هفته یازدهم لیگ روشن عربستان را ایفا کرد؛ بردی که روند بینقص و دهمین پیروزی پیاپی النصر در این فصل را تثبیت کرد.
فوقستاره پرتغالی با این دبل، تعداد گلهای خود با پیراهن النصر در تمامی رقابتها را به ۱۱۲ گل رساند و حالا تنها سه گل با شکستن رکورد عبدالرزاق حمدالله، بهترین گلزن تاریخ این باشگاه، فاصله دارد. رونالدو این آمار را در ۱۲۵ مسابقه ثبت کرده؛ آماری که شامل ۸۶ گل در لیگ روشن، ۱۴ گل در لیگ قهرمانان آسیا، ۳ گل در جام پادشاهی، ۳ گل در سوپرجام عربستان و ۶ گل در جام ملک سلمان است.
رونالدو در این مسابقه نمایش کاملی از یک مهاجم طراز اول ارائه داد. گل نخست او در دقیقه ۳۱ و پس از یک ضربه کرنر به ثمر رسید؛ جایی که با جاگیری دقیق و ضربهای از فاصله نزدیک دروازه الاخدود را گشود. گل دوم نیز در وقتهای تلفشده نیمه نخست و با ضربهای خلاقانه با پاشنه پا به ثبت رسید تا کیفیت بالای او بار دیگر به رخ کشیده شود.
این دو گل باعث شد رونالدو با ۱۲ گل، بهتنهایی صدرنشین جدول گلزنان لیگ روشن شود. در ادامه نیز گل سوم النصر در دقایق پایانی نیمه دوم به ثمر رسید تا شبی کاملاً طلایی برای تیم ژرژ ژسوس و ستاره پرتغالیاش رقم بخورد؛ شبی که النصر را با ۳۰ امتیاز از ۱۰ بازی در صدر جدول نگه داشت و رونالدو را در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی دیگر قرار داد.