چهارمین خروجی خیبر مشخص شد: علی آزادمنش جدا شد

چهارمین خروجی خیبر مشخص شد: علی آزادمنش جدا شد
تنها چند ساعت پس از پایان دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر برابر پیکان، علی آزادمنش رسماً جدایی خود از خیبر خرم‌آباد را اعلام کرد تا شمار بازیکنان جدا شده در نقل‌وانتقالات زمستانی به چهار نفر برسد.

به گزارش ایلنا،  علی آزادمنش که در نقل‌وانتقالات تابستانی و در دوران هدایت محمد ربیعی به خیبر پیوسته بود، پس از تغییرات در کادر فنی و حضور مهدی رحمتی نیز در جمع سبزپوشان خرم‌آباد به فعالیت ادامه داد.

این بازیکن در نیم‌فصل اول لیگ برتر در مجموع هفت مسابقه برای خیبر به میدان رفت که شامل چهار بازی به‌عنوان بازیکن اصلی و سه بازی به‌عنوان بازیکن تعویضی بود و یک گل نیز به ثمر رساند.

با جدایی آزادمنش، خیبر خرم‌آباد چهارمین بازیکن خود را در نقل‌وانتقالات زمستانی از دست داده است و حالا مدیریت باشگاه باید جایگزین مناسبی برای تقویت ترکیب تیم در ادامه مسابقات پیدا کند.

چهارمین خروجی خیبر مشخص شد: علی آزادمنش جدا شد

او امشب در پیامی در اینستاگرام نوشت: سلام و عرض ادب خدمت مردم خونگرم، با اصالت و با فرهنگ لرستان و شهر زیبای خرم آباد، خوشحالم که نیم فصل در کنار شما عزیزان و تیم ریشه دار و با اصالت خیبر بودم. تقدیر و تشکر می‌کنم از زحمات بزرگمرد قوم لر (جناب دکتر مسعود عبدی) که تمام قد و عاشقانه به مردم و استان لرستان خدمت میکنن و تقدیر و تشکر میکنم از تمامی کادر فنی و در رأس برادر عزیزم حاج مهدی رحمتی.

 

مدافع راست خیبر در ادامه نوشت: تشکر ویژه از هواداران با اصالت و پرشور تیم خیبر دارم که همیشه به بنده حقیر محبت داشتن و حامی بنده و تیم بودن آرزوی توفیق و سربلندی برای قوم لر و تیم محبوب خیبر دارم. یا حق‌.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پیش از این هم حمیدرضا طاهرخانی، محمد صابری‌پور و صادق آلبوصبیح از جمع شاگردان سید مهدی رحمتی جدا شده بودند.

 

