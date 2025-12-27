خبرگزاری کار ایران
یاران جهانبخش دوباره متوقف شدند

در هفته بیستم ژوپیر لیگ بلژیک، دندر با غیبت علیرضا جهانبخش در ترکیب اصلی، میزبان رده پنجمی میشلن بود و این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

به گزارش ایلنا،  تیم دندر که پس از پنج بازی بدون شکست، در دو هفته اخیر مقابل کلوب بروژ و استاندارد لیژ شکست خورده بود، امشب موفق شد در دیداری خارج از خانه مقابل میشلن امتیاز بگیرد. در نیمه نخست دندر یک گل مردود داشت و در دقایق پایانی یک بازیکنش از زمین اخراج شد، اما در نهایت بازی با نتیجه یک بر یک خاتمه یافت تا دندر با ۱۳ امتیاز در قعر جدول باقی بماند.

علیرضا جهانبخش که پیش از این در شش مسابقه ژوپیر لیگ و یک بازی جام حذفی برای دندر به میدان رفته بود، امشب تنها از دقیقه ۹۰ وارد زمین شد و فرصت خاصی برای تاثیرگذاری پیدا نکرد.

 
 

 

