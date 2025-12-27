شارجه با هدایت ژوزه مورایس قهرمان سوپرجام امارات شد

به گزارش ایلنا، دیدار سوپر کاپ امارات از ساعت ۱۹:۱۵ امشب (به وقت ایران) در ورزشگاه آل‌مکتوم دبی برگزار شد. شباب الاهلی که با غیبت بازیکنان ایرانی خود، مرصاد سیفی و سعید عزت‌اللهی در ترکیب اصلی و مصدومیت سردار آزمون مواجه بود، در دقیقه ۳ توسط فدریکو کارتابیا از روی نقطه پنالتی به گل نخست رسید.

اما شارجه در دقیقه ۲۶ صاحب ضربه پنالتی شد و کایو لوکاس با گلزنی، نتیجه را به تساوی کشاند. سه دقیقه بعد، روی پاس همین بازیکن، لوآن پریرا گل دوم را برای شاگردان مورایس به ثمر رساند تا کامبک در همان نیمه اول رقم بخورد.

در ادامه، برنو، هافبک برزیلی شباب الاهلی در دقیقه ۳۷ بازی را بار دیگر مساوی کرد، اما عثمان کامارا که در نیمه دوم به زمین آمده بود، در دقیقه ۷۸ گل سوم شارجه را زد و تیم مورایس دوباره پیش افتاد.

در دقیقه ۸۴، شاهین عبدالرحمن، مدافع میانی شارجه، کارت قرمز مستقیم دریافت کرد، اما شاگردان مورایس با حفظ تمرکز توانستند نتیجه را تا پایان بازی حفظ کنند و مانع از تکرار قهرمانی سال گذشته شباب الاهلی شوند.

این پیروزی نشان داد شارجه با هدایت ژوزه مورایس، حتی در شرایط حساس و برابر حریف قدرتمندی که سال گذشته تمام جام‌ها را فتح کرده بود، توانست برتری خود را اثبات کند و عنوان قهرمانی سوپر کاپ فوتبال امارات را کسب کند.

