خبرگزاری کار ایران
تساوی سنگال و کنگو در جام ملت‌های آفریقا؛ مانه نجات‌بخش شیرهای ترانگا
در یکی از بازی‌های حساس دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵، تیم‌های ملی سنگال و جمهوری دموکراتیک کنگو به تساوی رسیدند.

به گزارش ایلنا،  سنگال بازی را با ریتم تند آغاز کرد و سعی داشت با مالکیت توپ و تحرک مهاجمان، کنترل میدان را در اختیار بگیرد. با این حال، دفاع منظم کنگو مانع از خلق موقعیت‌های پرشمار برای «شیرهای ترانگا» شد. کنگویی‌ها با استفاده از ضدحملات سریع، هر بار که فضا پیدا می‌کردند، خط دفاع سنگال را به عقب می‌راندند و تهدیدی جدی ایجاد می‌کردند.

نیمه اول بدون گل پایان یافت، اما در نیمه دوم، بازی جذاب‌تر شد. سنگال با افزایش سرعت گردش توپ فشار خود را افزایش داد، اما کنگو نیز عقب ننشست و از ضدحملات بهره می‌برد. در دقیقه ۶۱، باکامبو سنگال را غافلگیر کرد و دروازه این تیم را باز کرد.

اما سادیو مانه، ستاره بزرگ سنگال، هشت دقیقه بعد پاسخ داد و با گل خود تیم ملی کشورش را به بازی بازگرداند. در دقایق پایانی، دو تیم با احتیاط عمل کردند؛ سنگال از بروز دوباره اشتباه جلوگیری کرد و کنگو به حفظ امتیاز ارزشمند خود بسنده کرد.

این نتیجه، سنگال را در موقعیت قابل قبولی برای صعود قرار داد و نشان داد حتی زمانی که کنترل کامل بازی را در اختیار ندارد، با تکیه بر بازیکنان کلیدی خود می‌تواند سرنوشت مسابقه را تغییر دهد.

