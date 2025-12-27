نیمه اول بدون گل پایان یافت، اما در نیمه دوم، بازی جذاب‌تر شد. سنگال با افزایش سرعت گردش توپ فشار خود را افزایش داد، اما کنگو نیز عقب ننشست و از ضدحملات بهره می‌برد. در دقیقه ۶۱، باکامبو سنگال را غافلگیر کرد و دروازه این تیم را باز کرد.

اما سادیو مانه، ستاره بزرگ سنگال، هشت دقیقه بعد پاسخ داد و با گل خود تیم ملی کشورش را به بازی بازگرداند. در دقایق پایانی، دو تیم با احتیاط عمل کردند؛ سنگال از بروز دوباره اشتباه جلوگیری کرد و کنگو به حفظ امتیاز ارزشمند خود بسنده کرد.

این نتیجه، سنگال را در موقعیت قابل قبولی برای صعود قرار داد و نشان داد حتی زمانی که کنترل کامل بازی را در اختیار ندارد، با تکیه بر بازیکنان کلیدی خود می‌تواند سرنوشت مسابقه را تغییر دهد.