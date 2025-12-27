به گزارش ایلنا، آرسنال در این مسابقه با گل مارتین اودگارد پیش افتاد و در ادامه با گل‌به‌خودی بازیکن برایتون اختلاف را به دو گل رساند. اگرچه برایتون یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما شاگردان آرتتا موفق شدند برتری خود را حفظ کنند و به سه امتیاز مهم دست یابند.

میکل آرتتا در نشست خبری پس از بازی، در پاسخ به سوالی درباره تداوم این روند با توجه به مصدومیت‌های متعدد تیمش گفت: ما حدود شش ماه از فصل را پشت سر گذاشته‌ایم و هنوز بیش از پنج ماه دیگر باقی مانده است. امیدواریم شرایط بهتر شود. خبر خوب این است که برخی بازیکنان مثل گابی زودتر از انتظار برگشته‌اند و این اتفاق بسیار مثبتی است. کادر فنی و خود بازیکنان تلاش زیادی می‌کنند و این دقیقاً چیزی است که به آن نیاز داریم.

سرمربی آرسنال درباره تأثیر مصدومیت‌ها بر همبستگی تیم نیز توضیح داد: بازیکنان دیگری هم دچار مصدومیت شده‌اند و برخی اتفاقات واقعاً عجیب بوده است، اما نکته مهم ذهنیت بازیکنان است. وقتی از کسی مثل دکلان می‌خواهی در پستی متفاوت بازی کند، با روحیه‌ای مثبت پاسخ می‌دهد و این نگرش واقعاً قابل تحسین است.

آرتتا در ادامه و در واکنش به رقابت نزدیک با منچسترسیتی در صدر جدول گفت: ما فقط روی کار خودمان کنترل داریم. در حال حاضر کارهای خوبی انجام می‌دهیم، هرچند هنوز بخش‌هایی وجود دارد که باید بهتر شوند. به بازگشت بازیکنان بیشتری نیاز داریم تا گزینه‌های بیشتری داشته باشیم. بازی کردن هر سه روز یک‌بار چالش بزرگی است، اما آماده آن هستیم.

او همچنین درباره کیفیت فنی تیمش تأکید کرد: کیفیت بالایی در تیم وجود دارد. چیزی که برای من اهمیت دارد، شیوه بازی و نحوه خلق موقعیت‌هاست. بازیکنان با اشتیاق ابتکار عمل را در دست می‌گیرند و هجومی بازی می‌کنند. آرسنال تیمی است که بازی کردن مقابلش برای هر حریفی دشوار است و فکر می‌کنم در بیشتر دقایق مسابقه عملکرد بسیار خوبی داشتیم.

سرمربی توپچی‌ها در پایان درباره فشار و استرس موجود در جریان بازی گفت: بعد از اتفاقاتی که در بازی‌های قبلی رخ داد، طبیعی است که چنین احساسی ایجاد شود، اما باید بتوانیم با حفظ خونسردی از این شرایط عبور کنیم. اگر در بخشی خوب نیستیم، باید در بخش‌های دیگر عملکردی عالی داشته باشیم و این راه درست مدیریت چنین لحظاتی است.

