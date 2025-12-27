ویرتز پس از اولین گل با پیراهن لیورپول: در مسیر پیشرفت هستیم

به گزارش ایلنا، پیروزی 2-1 لیورپول مقابل وولورهمپتون، برای فلوریان ویرتز شبی متفاوت بود. هافبک آلمانی که بالاخره نخستین گلش را با پیراهن لیورپول به ثمر رساند، بعد از بازی در گفت‌وگو با اسکای اسپورتس از عملکرد تیم، حس‌وحال آنفیلد و عبور از شروع نه‌چندان ساده در این فصل صحبت کرد.

نیمه اول درخشان، پایان سخت

ما یک نیمه فوق‌العاده بازی کردیم. نیمه اول. در شروع نیمه دوم بازی را از دست دادیم اما دوباره برش گرداندیم. همه بازیکنان با تمام توان کار می‌کردند. در 20 دقیقه پایانی کار را برای خودمان کمی سخت کردیم و واقعا نمی‌توانم توضیح بدهم چرا. باید این را تغییر بدهیم. این همان چیزی است که باید بهترش کنیم.

هدف روشن: صدر جدول

ما می‌خواهیم آنجا باشیم و بالای جدول بمانیم. شروع فصل برای ما آسان نبود، اما حالا بهتر شده‌ایم و امتیازها را می‌گیریم. این مهم‌ترین چیز است.

گل اول، اعتمادبه‌نفس و آنفیلد

احساسم داخل زمین با حضور هواداران واقعا عالی بود. خیلی خوشحال بودم و هنوز هم هستم. مطمئن بودم که بالاخره یک روز گل می‌زنم. دوست داشتم زودتر گل بزنم و پاس گل بدهم، اما شرایط این‌طور پیش رفت و باید آن را بپذیرم.

ادامه مسیر

گلهای زیادی در راه است و می‌دانم این اتفاق خواهد افتاد. مطمئنم ما صدرنشین خواهیم شد. فقط باید ادامه بدهم و همین روند را حفظ کنم.

صحبت‌های ویرتز، تصویری روشن از بازیکنی بود که به خودش ایمان دارد و حالا با اولین گل، قدم مهمی در مسیر جا افتادن در لیورپول برداشته است.

انتهای پیام/